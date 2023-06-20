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Названо найпопулярніші дизельні автомобілі в Україні (фото)
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За підсумками травня, кожен четвертий придбаний новий автомобіль в Україні оснащувався дизельним двигуном. Найчастіше у цьому сегменті українці обирають французькі, німецькі та японські кросовери.
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За травень 2023 року в Україні зріс попит на нові дизельні автомобілі. У цьому сегменті українці віддають перевагу кросоверам. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.
У травні частка дизельних авто становила 25% від ринку. Кожен четвертий автомобіль, придбаний в Україні минулого місяця, оснащувався таким двигуном.Важливо
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Бестселером у цьому сегменті залишається бюджетний кросовер Renault Duster. За травень українці купили 342 такі авто.
Найпопулярніші дизельні авто в Україні за травень:
- Renault Duster — 342 авто.
- Volkswagen Touareg — 87 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 84 авто.
- Renault Express — 76 авто.
- Skoda Kodiaq — 72 авто.
- BMW X7 — 47 авто.
- BMW X1 — 46 авто.
- Toyota Land Cruiser — 40 авто.
- BMW X5 — 38 авто.
- Volkswagen Transporter — 37 авто.
- Lexus LX — 34 авто.
- Hyundai Santa Fe — 33 авто.
- Peugeot 3008 — 33 авто.
- Citroen Berlingo — 29 авто.
- Mercedes-Benz GLS — 29 авто.
- Mercedes-Benz GLE — 29 авто.
- Opel Combo — 27 авто.
- Citroen C5 Aircross — 26 авто.
- Hyundai Staria — 26 авто.
- Opel Grandland — 20 авто.
- BMW X6 — 12 авто.
- Volkswagen Arteon — 12 авто.
- Volkswagen Tiguan — 12 авто.
- Mercedes-Benz Vito — 10 авто.
- Toyota Proace Verso — 9 авто.
- Hyundai Tucson — 7 авто.
- Peugeot 2008 — 7 авто.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україну за травень 2023 імпортували 864 автомобілі з Китаю.