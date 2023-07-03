Згадали молодість: столітні Rolls-Royce подолали 2600 км у складному гірському ралі (відео)

Rolls-Royce Silver Ghost початку ХХ століття взяли участь в альпійському ретро-ралі. Змагання пройшли за маршрутом перегонів 1913 року.

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В австрійських Альпах відбулося дуже незвичайне ралі. У змаганнях взяли участь старовинні Rolls-Royce Silver Ghost, випущені на початку ХХ століття. Про це повідомляє офіційний сайт британського автовиробника.

Старовинні авто подолали 2600 км Фото: Rolls-Royce

Перегони стали трибютом змагань Alpenfahrt 1913 року. Тоді заводська команда Rolls-Royce на Silver Ghost подолала 2600 км гірськими дорогами за 7 днів.

Модель, що пройшла такі складні випробування, визнали найкращим авто у світі. З цього приводу навіть випустили спортивну спецверсію Alpine eagle.

Організатори відтворили перегони 1913 року Фото: Rolls-Royce

110 років потому клуб власників Rolls-Royce Silver Ghost (він є найстарішим автоклубом у світі) вирішив повторити заїзд повторити тим самим маршрутом. Організатори врахували поважний вік машин, тому всю дистанцію пройшли за 16 днів.

У ралі взяли участь 20 авто Фото: Rolls-Royce

У заїзді взяли участь 20 вінтажних машин — до столітніх Rolls-Royce Silver Ghost приєдналися пізніші моделі Phantom, випущені до 1940 року. Супроводжували їх сучасні Rolls-Royce.

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Круті схили, серпантини і розріджене повітря не стали перешкодою для ретро-авто — всі учасники ралі успішно дісталися фінішу в Зальцбурзі.

До слова, це не єдиний подібний автопробіг клубу власників Royce Silver Ghost. Класичні авто також регулярно беруть участь у ретро-ралі у Великій Британії.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинний Mercedes-Benz завівся після 28-річного простою.

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