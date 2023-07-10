Експерти показали різницю між шинами Continental і Michelin (відео)

Шини Michelin Pilot Sport 4S та Continental ExtremeContact Sport 02 є прямими конкурентами. Попри різницю моделей, експертам було важко визначити свого фаворита.

Related video

Експерти порівняли преміальні автомобільні шини Continental ExtremeContact Sport 02 і Michelin Pilot Sport 4S. Їх встановили на нову Honda Civic Si та провели кілька випробувань. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.

Michelin Pilot Sport 4S вважається еталоном серед преміальних літніх шин. Проте у цієї моделі є два головні недоліки — вік і висока вартість. Ці шини були випущені вісім років тому, а ціна за комплект становить понад 1700 доларів.

Honda Civic Si став випробувальним автомобілем Фото: Скриншот

Continental ExtremeContact Sport 02 дешевше приблизно на 200 доларів за комплект, ніж Michelin Pilot Sport 4S. Проте різниця між цими моделями незначна.

Експерти оцінили ефективність шин на дорогах загального користування і на перегоновому треку. З'ясувалося, що ці моделі мають схожі характеристики.

Шини Continental ExtremeContact Sport 02 ефективніші на деяких поворотах, але Michelin Pilot Sport 4S особливо добре проявили себе в роботі з блокованим диференціалом Honda Civic Si.

Важливо

Експерти показали різницю між дорогими автомобільними шинами різних брендів (відео)

Експерти заявили, що визначити переможця неможливо. Водіям варто самостійно визначити модель, яка підходить для їхнього автомобіля.

Раніше Фокус повідомляв, що французька компанія Michelin продемонструвала можливості своїх інноваційних безповітряних шин Uptis.