Авто-двійники: у Німеччині розгорівся скандал про підробку ексклюзивних Mercedes 50-х

Окружний суд Штутгарта висунув звинувачення проти реставратора Клауса Кінле. На початку 2023 року його вже звинувачували в підробці раритетних автомобілів.

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В окружному суді німецького Штутгарта розглядають справу про підробку раритетних спорткарів Mercedes-Benz 300 SL 1957 року випуску. Було виявлено два автомобілі з однаковими VIN-кодами. Про це розповіли на сайті Stuttgarter Nachrichten.

У Німеччині два власники ексклюзивних Mercedes-Benz 300 SL сперечаються про те, кому з них належить оригінальний автомобіль. Річ у тім, що на обох екземплярах вказано однаковий VIN-код.

Одному з колекціонерів належить червоний кабріолет, а другому — екземпляр у сріблястому кольорі. Обидва авто були відреставровані Клаусом Кінле. Реставратору вже висунули звинувачення в шахрайстві.

Один з колекціонерів володіє екземпляром сріблястого кольору Фото: RM Sotheby's

Найімовірніше, один з автомобілів є підробкою. Слідчі припускають, що Клаус Кінле міг самостійно підробити спорткар.

Один з автомобілів виявиться підробленим Фото: Classic Driver Market

На початку 2023 року реставратора вже звинувачували в підробці раритетних автомобілів. Суд конфіскував два інших Mercedes-Benz 300 SL 1961 року випуску.

З'ясувалося, що ці авто насправді є лише якісною реплікою. Проте Клаус Кінле заперечує всі звинувачення. За його словами, ці спорткари не призначалися для продажу.

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Якщо факт шахрайства підтвердиться, то один з власників Mercedes-Benz 300 SL 1957 року випуску може втратити велику суму грошей. Вартість підробленого спорткара набагато нижча, ніж в оригінального авто.

Раніше Фокус писав, що в США повернули до життя рідкісне купе Mercedes-Benz 220 SE 1965 року.