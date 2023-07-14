Раритетний спорткар Dodge завівся після 46 років простою (фото)

Рідкісний спорткар Dodge Coronet R/T простояв у старому сараї з 1977 року. Проте, його 7,2-літровий V8 вдалося оживити.

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У США виявили занедбаний Dodge Coronet 1967 року. Американське спортивне купе не виїжджало на дороги 46 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто не виїжджало на дороги з 1977 року Фото: autoevolution.com

Цей Dodge Coronet R/T експлуатували протягом 10 років, а в 1977 році поставили в сарай у штаті Джорджія. Там він і простояв до наших днів.

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Спорткар Dodge Coronet R/T вкритий плямами іржі, а частина декору та інших деталей зняті з авто. Водночас салон купе зберігся доволі непогано і оздоблення міняти не треба.

Оздоблення салону непогано збереглося Фото: autoevolution.com

Також напрочуд гарний стан у двигуна. 7,2-літровий V8 навіть завівся, коли його відчистили і подали паливо в карбюратор. Разом з тим, Dodge Coronet потребує заміни паливного бака. Тепер автомобілю шукають нового власника, який відреставрує його.

7,2-літровий V8 змогли завести Фото: autoevolution.com

Dodge Coronet 1967 року в зарядженому виконанні R/T — цінна колекційна модель. Загалом випущено близько 9000 7,2-літрових купе. Ця вісімка розвивала 375 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займав близько 7 с, а максимальна швидкість перевищувала 200 км/год.

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