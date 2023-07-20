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Авто

Рідкісний спорткар на базі Volkswagen Beetle виявився дешевшим за "Логан" (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Нинішній власник LaDawri Sebring купив авто у 2018 році

LaDawri Sebring заснований на Volkswagen Beetle 1957 року, але його дизайн був розроблений з нуля. Незвичайний спорткар оснащений опозитним двигуном потужністю близько 50 сил.

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На аукціоні Bring a Trailer продали рідкісний спорткар LaDawri Sebring на базі Volkswagen Beetle 1957 року. Автомобіль пішов з молотка всього за 7500 доларів. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей LaDawri Sebring зберігався на складі в Іллінойсі з 1975 по 2013 рік. У 2018 році автомобіль купив на аукціоні його нинішній власник. Він і відреставрував рідкісний спорткар.

Кузов LaDawri Sebring виготовлений зі скловолокна та пофарбований у бірюзовий колір. Також зовні можна знайти декоративні смуги синього та помаранчевого кольорів.

LaDawri Sebring Fullscreen
Власник перефарбував спорткар у бірюзовий колір
Фото: Bring a Trailer

На спорткар встановлено 15-дюймові колісні диски від Volkswagen Beetle. На шинах є біла смуга, яка доповнює зовнішній вигляд авто.

Інтер'єр виконано з білого вінілу. Усередині встановлено два сидіння та кермо Volkswagen з двома спицями.

LaDawri Sebring Fullscreen
Усередині встановлено два сидіння
Фото: Bring a Trailer

За спиною водія та його пасажира розташований 1,3-літровий опозитний двигун потужністю близько 50 к.с. Він працює в парі з чотириступеневою механічною коробкою передач.

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Автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту. Пробіг становить близько 125 500 км.

Раніше Фокус писав, що в США на аукціон виставили рідкісний німецький спорткар Bitter SC 1985 року випуску.