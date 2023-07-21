В Україні помітили Land Rover Defender з незвичайним тюнінгом (фото)

У цьому автомобілі важко впізнати Land Rover Defender першого покоління. Позашляховик отримав велику кількість модифікацій, які сильно змінили його зовнішній вигляд.

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У Києві помітили позашляховик Land Rover Defender 1997 року. Автомобіль отримав незвичайний позашляховий тюнінг. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цей Land Rover Defender сильно відрізняється зовні від стандартного позашляховика. Передня частина була сильно змінена в стилі моделей Hummer.

На даху розмістили додатковий багажник і нову світлотехніку. Також передбачено шноркель, який дає змогу проїжджати через брід.

Автомобіль пофарбований у зелений колір. На кузові можна знайти захисні пластини та кілька декоративних смуг з назвою моделі.

Land Rover Defender отримав великі колеса для бездоріжжя. Вони дають змогу позашляховику проїхати майже будь-де.

Під капотом розташований 2,5-літровий турбодизель потужністю 111 к.с. і 264 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

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Land Rover Defender першого покоління випускали з 1983 до 2016 року. Модель була доступна з величезною кількістю двигунів на вибір, включно з бензиновими і дизельними агрегатами.

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