Якими автомобілями найбільше задоволені їхні власники (фото)

Експерти врахували 37 характеристик автомобілів, зокрема комфорт і відчуття від водіння. Вони назвали виробників, якими найбільше задоволені їхні клієнти.

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Американські експерти назвали сучасні автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники. У 2023 році водії менш задоволені своїми авто, ніж у минулі роки. Рейтинг опублікували на сайті J.D. Power.

У рейтингу враховувалися 37 характеристик, зокрема комфорт і відчуття від водіння. Їх розділили на 10 факторів, кожен з яких оцінювали за 100-бальною шкалою.

Середній рейтинг задоволеності автомобілями у 2023 році становить 845 балів. Це на два пункти менше, ніж у 2022 році.

Серед преміальних брендів лідирує Jaguar із загальним балом 887. За ним розташувалися Land Rover і Porsche з 883 балами.

У рейтингу середньобюджетних брендів лідирує Dodge. Виробник набрав 887 балів із 1000. Споріднений бренд RAM отримав 873 бали.

Найбільш задовільною моделлю у 2023 році став спорткар Porsche 911. Він набрав 914 балів із 1000 можливих.

Чому водії стали менше задоволені своїми автомобілями?

Більшість водіїв незадоволені інформаційно-розважальними системами своїх авто Фото: ASKA

Головною проблемою для власників сучасних автомобілів залишаються інформаційно-розважальні системи. Лише 56% опитаних автомобілістів використовують вбудовану систему для аудіо, порівняно з 70% три роки тому.

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Чимало водіїв зазначили, що сучасні авто пропонують безліч непотрібних функцій, які відвертають увагу від водіння. Проте позитивно на ступінь задоволення позначалася наявність синхронізації інформаційно-розважальної системи зі смартфоном.

Раніше Фокус розповів, що агентство J.D. Power опублікувало традиційний щорічний рейтинг якості нових авто.