Новітній спорткар Subaru повністю розсекретили до презентації (відео)

Новий Subaru BRZ tS візуально складно відрізнити від стандартної моделі. Основну увагу розробники приділили керованості авто.

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Лінійку Subaru BRZ 2024 року поповнить новий спортивний варіант tS. Спортивне купе показали на зльоті шанувальників марки Subiefest у Каліфорнії, а його офіційна презентація відбудеться дещо пізніше. Про це повідомляє сайт Motor1.

У купе доопрацьована ходова Фото: Motor1.com

Візуально новий Subaru BRZ tS складно відрізнити від стандартного купе — на відміну від моделі минулого покоління, він не отримав обвіс. Його видають нові легкосплавні диски діаметром 18 дюймів, золотисті гальмівні супорти і написи tS на кузові.

Салон Subaru BRZ tS не показали, але навряд чи він занадто зміниться. Купе може отримати нові варіанти оздоблення. Також відомо, що його комплектацію поповнить адаптивний круїз-контроль.

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Новий Subaru BRZ tS збереже атмосферну опозитну четвірку об'ємом 2,4 л, проте її потужність поки що не розголошують. Не виключено, що вона залишиться на рівні 231 к. с., як у стандартного купе.

Зате відомо, що ходова спорткара буде доопрацьована. Subaru BRZ tS отримає алюмінієві деталі підвіски, амортизатори Hitachi і більш ефективні гальма Brembo.

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