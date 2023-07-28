Умілець створив незвичайний мотоцикл з магнітною підвіскою (фото)

У США продають саморобний мотоцикл з магнітною підвіскою. За словами розробника, цей транспортний засіб дуже зручний у керуванні.

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Американець, на ім'я Зейн Кінг побудував унікальний мотоцикл з магнітною підвіскою. Він отримав незвичайні дизайн і конструкцію. Про це розповіли на сайті The Drive.

Мотоцикл виготовлений з готових деталей, які умілець з'єднав разом. Трубчаста рама виготовлена на замовлення.

За спиною водія знаходиться малопотужний одноциліндровий двигун. Колеса взуті в товсті шини.

Спереду є невелика фара. Невідомо, чи достатньо її для їзди в нічний час доби.

Магніти роблять їзду на мотоциклі більш плавною Фото: Facebook Магніти роблять їзду на мотоциклі більш плавною Фото: Facebook

Головною особливістю цього транспорту є його підвіска. Спереду і ззаду встановлено магніти, які роблять їзду на мотоциклі більш плавною.

Між передньою і задньою підвіскою розташоване сідло. Воно розташоване доволі низько, що робить посадку незвичною.

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Зейн Кінг заявив, що цей мотоцикл досить комфортний і має м'яку підвіску. Він зазначив, що вклав багато праці в будівництво такого незвичайного транспортного засобу.

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