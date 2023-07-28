Умілець створив незвичайний мотоцикл з магнітною підвіскою (фото)
У США продають саморобний мотоцикл з магнітною підвіскою. За словами розробника, цей транспортний засіб дуже зручний у керуванні.
Американець, на ім'я Зейн Кінг побудував унікальний мотоцикл з магнітною підвіскою. Він отримав незвичайні дизайн і конструкцію. Про це розповіли на сайті The Drive.
Мотоцикл виготовлений з готових деталей, які умілець з'єднав разом. Трубчаста рама виготовлена на замовлення.
За спиною водія знаходиться малопотужний одноциліндровий двигун. Колеса взуті в товсті шини.
Спереду є невелика фара. Невідомо, чи достатньо її для їзди в нічний час доби.
Головною особливістю цього транспорту є його підвіска. Спереду і ззаду встановлено магніти, які роблять їзду на мотоциклі більш плавною.
Між передньою і задньою підвіскою розташоване сідло. Воно розташоване доволі низько, що робить посадку незвичною.Важливо
Зейн Кінг заявив, що цей мотоцикл досить комфортний і має м'яку підвіску. Він зазначив, що вклав багато праці в будівництво такого незвичайного транспортного засобу.
Раніше Фокус повідомляв, що в продаж надійшов новий електричний мотоцикл Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar.
Також ми писали, що фінський винахідник Урпо Мерранмаа створив компактний будинок на колесах для велосипедів.