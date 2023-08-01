Зірковий баскетболіст показав свій разючий 800-сильний спорткар із тюнінгом (відео)

Шакіл О'Ніл придбав уже третій Dodge Charger і взявся доопрацювати його. 800-сильний седан отримав підсвічування днища та фари з проєкцією зображень.

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Шакіл О'Ніл похвалився поповненням у своєму автопарку. Легендарний баскетболіст показав ексклюзивний Dodge Charger. Фото й відео з авто з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

Авто допрацювали в ательє Forbes Performance

Баскетболіст придбав заряджений Dodge Charger SRT Hellcat Redeye. Седан оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 800 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 326 км/год.

Крім того, Charger отримав яскравий пакет Widebody з розширеними крилами. Втім, Шакілу О'Нілу цього здалося замало, і він вирішив доопрацювати авто.

Седан оснащений 800-сильним V8

Тюнінг Dodge Charger Hellcat виконала компанія Forbes Performance. Седан отримав обвіс, підсвічування днища та 21-дюймові ковані диски з низькопрофільною гумою. Ззаду встановлено збільшений спойлер.

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Зокрема, у фарах з'явилися червоні ходові вогні, яскраво-салатові вставки та проєкція зображень на асфальт. Червоне підсвічування отримав і логотип автомобіля.

Це вже третій Dodge Charger Шакіла О'Ніла. Баскетболіст є шанувальником авто саме цієї моделі та не раз тюнінгував їх.

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