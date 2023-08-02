Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Непоказний Mercedes 190 1984 року виставили на продаж за півмільйона доларів (фото)

Mercedes 190 E 2.3-16, Mercedes 190, Mercedes-Benz 190, Нікі Лауда, гонка чемпіонів
Фото: RM Sotheby's | Mercedes 190 E 2.3-16 оцінили в $460 000 — 550 00

Mercedes-Benz 190 підготували для Перегонів чемпіонів 1984 року, в яких взяли участь найкращі гонщики тих років. За кермо цього седана сів триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда.

Related video

У Швейцарії на аукціон RM Sotheby's виставлено Mercedes-Benz 190 1984 року. За звичайний, на перший погляд, седан планують виручити 400-500 тисяч франків ($460 000 — 550 000). Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

гонка чемпіонів, Mercedes 190 E 2.3-16, Mercedes 190, Mercedes-Benz 190, Нікі Лауда Fullscreen
Авто побудували для Перегонів чемпіонів 1984 року
Фото: RM Sotheby's

Цей Mercedes 190 E 2.3-16 побудований спеціально для Гонки чемпіонів 1984 року. У змаганні на знаменитому автодромі Нюрбургринг взяв участь 21 найкращий гонщик тих років.

Mercedes 190 E 2.3-16, Mercedes 190, Mercedes-Benz 190, Нікі Лауда, гонка чемпіонів Fullscreen
За кермо Mercedes 190 сів Нікі Лауда
Фото: RM Sotheby's

Усі спортсмени виступали на ідентичних Mercedes 190 2.3-16. Седани взяли з заводу і лише трохи модернізували для змагання — встановили нові вихлоп, гальма і гоночні шини Pirelli, переналаштували підвіску. У салоні з'явилися спортивні крісла Recaro та каркас безпеки.

мерседес 190 1984, Mercedes 190 E 2.3-16, Mercedes 190, Mercedes-Benz 190, Нікі Лауда, гонка чемпіонів Fullscreen
Седан відреставрований фахівцями Mercedes-Benz
Фото: RM Sotheby's

Двигун Mercedes 190 E 2.3-16 залишився без змін. 2,3-літрову четвірку створено за участю компанії Cosworth, що створює мотори для "Формули-1".

Мотор розвиває 185 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год.

салон мерседес 190, Mercedes 190 E 2.3-16, Mercedes 190, Mercedes-Benz 190, Нікі Лауда, гонка чемпіонів Fullscreen
У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: RM Sotheby's

Саме на цьому авто виступав триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда. Він посів друге місце в перегонах, поступившись лише легендарному Айртону Сенні.

Важливо
Зірка 90-х: у Києві помітили дуже рідкісний Mercedes W124 AMG (фото)
Зірка 90-х: у Києві помітили дуже рідкісний Mercedes W124 AMG (фото)

Після перегонів з більшості Mercedes 190 E 2.3-16 зняли перегонові деталі та продали їх як вживані авто. Лише машина Сенни вирушила до музею Mercedes, а автомобіль Лауди опинився в приватній колекції.

двигун мерседес 190, Mercedes 190 E 2.3-16, Mercedes 190, Mercedes-Benz 190, Нікі Лауда, гонка чемпіонів Fullscreen
Двигун для Mercedes 190 побудували фахівці Cosworth
Фото: RM Sotheby's

Примітно, що у 2016 році Нікі Лауда знову сів за кермо цього Mercedes 190 на автошоу. А рік потому седан відреставрували фахівці Mercedes-Benz

Примітно, що це не єдиний дорогий Mercedes 190. Не менш цінними також є версії Evolution від AMG.

Також Фокус розповідав, що аналогічний Mercedes 190 з мотором Cosworth є і в Україні.