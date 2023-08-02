Непоказний Mercedes 190 1984 року виставили на продаж за півмільйона доларів (фото)

Mercedes-Benz 190 підготували для Перегонів чемпіонів 1984 року, в яких взяли участь найкращі гонщики тих років. За кермо цього седана сів триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда.

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У Швейцарії на аукціон RM Sotheby's виставлено Mercedes-Benz 190 1984 року. За звичайний, на перший погляд, седан планують виручити 400-500 тисяч франків ($460 000 — 550 000). Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Авто побудували для Перегонів чемпіонів 1984 року Фото: RM Sotheby's

Цей Mercedes 190 E 2.3-16 побудований спеціально для Гонки чемпіонів 1984 року. У змаганні на знаменитому автодромі Нюрбургринг взяв участь 21 найкращий гонщик тих років.

За кермо Mercedes 190 сів Нікі Лауда Фото: RM Sotheby's

Усі спортсмени виступали на ідентичних Mercedes 190 2.3-16. Седани взяли з заводу і лише трохи модернізували для змагання — встановили нові вихлоп, гальма і гоночні шини Pirelli, переналаштували підвіску. У салоні з'явилися спортивні крісла Recaro та каркас безпеки.

Седан відреставрований фахівцями Mercedes-Benz Фото: RM Sotheby's

Двигун Mercedes 190 E 2.3-16 залишився без змін. 2,3-літрову четвірку створено за участю компанії Cosworth, що створює мотори для "Формули-1".

Мотор розвиває 185 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: RM Sotheby's

Саме на цьому авто виступав триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда. Він посів друге місце в перегонах, поступившись лише легендарному Айртону Сенні.

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Після перегонів з більшості Mercedes 190 E 2.3-16 зняли перегонові деталі та продали їх як вживані авто. Лише машина Сенни вирушила до музею Mercedes, а автомобіль Лауди опинився в приватній колекції.

Двигун для Mercedes 190 побудували фахівці Cosworth Фото: RM Sotheby's

Примітно, що у 2016 році Нікі Лауда знову сів за кермо цього Mercedes 190 на автошоу. А рік потому седан відреставрували фахівці Mercedes-Benz

Примітно, що це не єдиний дорогий Mercedes 190. Не менш цінними також є версії Evolution від AMG.

Також Фокус розповідав, що аналогічний Mercedes 190 з мотором Cosworth є і в Україні.