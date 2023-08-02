Культова капсула часу: знайшли 50-річний Ford Mustang у стані нового авто (фото)

Цей Ford Mustang десятки років простояв у гаражі. Спорткар зберіг більшість оригінальних деталей, зокрема і 179-сильний двигун V8.

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У США на продаж виставили кабріолет Ford Mustang 1973 року випуску. Автомобіль має чудовий стан і невеликий пробіг. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Цей спорткар купили робітник складальної лінії Ford, на ім'я Ренді та його дружина Донна, щоб відсвяткувати народження їхнього первістка. Вони замовили кабріолет у жовтому кольорі Medium Bright Yellow в максимальній комплектації.

Після купівлі подружжя рідко їздило на своєму Ford Mustang. До народження другої дитини вони купили Ford Thunderbird. У середині 90-х Ренді помер і обидва автомобілі довгий час простояли в гаражі.

Через кілька років Ford Mustang викупив колекціонер зброї. Саме він і перепродав автомобіль поточному власнику.

Кабріолет має відмінний стан і не потребує ремонту. Його пробіг становить лише 12 800 км.

Спорткар пофарбований у жовтий колір Medium Bright Yellow Фото: ebay.com

Спорткар зберіг майже всі оригінальні деталі. Продавець надає список усіх запчастин, які були замінені.

Інтер'єр також у відмінному стані Фото: ebay.com

Ford Mustang оснащується 5,8-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 179 к.с. і 385 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 8,5 секунди, а максимальна швидкість становить 185 км/год.

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Торги за цей раритетний кабріолет закінчуються через 7 днів. Зараз максимальна ставка за лот становить $25 000, але автомобіль можна викупити за $44 500.

Раніше Фокус розповів, що в Німеччині виявили ідеально збережений суперкар Ferrari 348 TB 1993 року.