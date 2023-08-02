Культовая капсула времени: нашли 50-летний Ford Mustang в состоянии нового авто (фото)

Этот Ford Mustang десятки лет простоял в гараже. Спорткар сохранил многие оригинальные детали, в том числе и 179-сильный двигатель V8.

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В США на продажу выставили кабриолет Ford Mustang 1973 года выпуска. Автомобиль обладает отличным состоянием и небольшим пробегом. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Этот спорткар был куплен рабочим сборочной линии Ford по имени Рэнди и его женой Донной, чтобы отпраздновать рождение их первенца. Они заказали кабриолет в желтом цвете Medium Bright Yellow в максимальной комплектации.

После покупки супруги редко ездили на своем Ford Mustang. К рождению второго ребенка они купили Ford Thunderbird. В середине 90-х Рэнди умер и оба автомобиля долгое время простояли в гараже.

Спустя несколько лет Ford Mustang выкупил коллекционер оружия. Именно он и перепродал автомобиль текущему владельцу.

Кабриолет обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте. Его пробег составляет всего 12 800 км.

Спорткар окрашен в желтый цвет Medium Bright Yellow Фото: ebay.com

Спорткар сохранил почти все оригинальные детали. Продавец предоставляет список всех запчастей, которые были заменены.

Интерьер также в отличном состоянии Фото: ebay.com

Ford Mustang оснащается 5,8-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 179 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 8,5 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

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Торги за этот раритетный кабриолет заканчиваются через 7 дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $25 000, но автомобиль можно выкупить за $44 500.

Ранее Фокус рассказал, что в Германии обнаружили идеально сохраненный суперкар Ferrari 348 TB 1993 года.