320 сил і повний привід: Subaru презентували заряджений седан WRX Competition (фото)

Subaru WRX Competition дебютує на ралі Ojibwe Forests Rally в Міннесоті 24-25 серпня. Болід отримав безліч зовнішніх і внутрішніх доопрацювань.

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Subaru WRX Competition створений на базі стандартної версії седана, але має безліч відмінностей. Він отримав як зовнішні, так і внутрішні доопрацювання.

Спорткар оснастили новим кузовним обвісом з розширеними крилами. Він виготовлений з вуглецевого волокна, що дало змогу сильно знизити вагу боліда.

Subaru WRX Competition вирізняється новим кузовним обвісом Фото: Subaru

Всередині з'явився міцний каркас безпеки зі сталі T45. Також у салоні встановлено два сидіння Sparco ADV Prime із вбудованими пристроями HANS.

Усередині встановлено два сидіння і каркас безпеки Фото: Subaru

Під капотом розташований виготовлений на замовлення 2,0-літровий опозитний двигун потужністю 324 к.с. і 515 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою секвентальною коробкою передач і доповнений системою повного приводу.

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Subaru WRX Competition дебютує на ралі Ojibwe Forests Rally в Міннесоті 24-25 серпня. Ним керуватиме пілот Брендон Семенюк разом зі штурманом Кітон Вільямс.

Раніше Фокус писав, що Subaru готують три нових електромобілі, які дебютують до 2026 року.