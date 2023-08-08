Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Кросовер Ford Explorer відтворили з дерева в найдрібніших деталях (відео)

Ford, Ford Explorer, Кросовер, Дерево, Авто, Автомобілі, Фото, Відео, Умілець, Майстер
Фото: Скриншот | Ford Explorer виготовлений за допомогою різьблення по дереву

Майстер приділив велику увагу всім деталям кросовера при створенні масштабної копії. Виріб важко відрізнити від реального автомобіля.

Related video

Умілець відтворив з дерева масштабну копію кросовера Ford Explorer. Виріб отримав робочі двері та капот, а також модель інтер'єру. Відео опублікували на YouTube-каналі Woodworking Art.

В'єтнамський майстер створив копію кросовера Ford Explorer Limited 2023 року. Він виготовлений за допомогою різьблення по дереву.

Спершу умілець з великого шматка дерева вирізає кузов кросовера. Він поступово набуває знайомої форми.

Ford Explorer з дерева Fullscreen
Усе починається з вирізання кузова
Фото: Скриншот

Потім майстер вирізає інші деталі Ford Explorer. Умілець створив навіть копію моторного відсіку.

Одним з останніх штрихів є складання моделі. Майстер пофарбував шини кросовера в чорний колір, а також наніс на кузов назву моделі.

Ford Explorer з дерева Fullscreen
Масштабну копію важко відрізнити від реального автомобіля
Фото: Скриншот

Щоб автомобіль мав кращий вигляд, умілець покриває дерево лаком. У підсумку масштабну копію стає важко відрізнити від реального автомобіля.

Важливо
Не відрізнити від оригіналу: умілець створив точну копію пікапа GMC із дерева (відео)
Не відрізнити від оригіналу: умілець створив точну копію пікапа GMC із дерева (відео)

Виріб навіть отримав підвіску. В її конструкції застосовуються пружини, робота яких помітна під час наїзду на нерівності.

Раніше Фокус розповів, що культову американську вантажівку Kenworth W900LX відтворили з дерева у зменшеному масштабі.