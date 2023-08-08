Кросовер Ford Explorer відтворили з дерева в найдрібніших деталях (відео)

Майстер приділив велику увагу всім деталям кросовера при створенні масштабної копії. Виріб важко відрізнити від реального автомобіля.

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Умілець відтворив з дерева масштабну копію кросовера Ford Explorer. Виріб отримав робочі двері та капот, а також модель інтер'єру. Відео опублікували на YouTube-каналі Woodworking Art.

В'єтнамський майстер створив копію кросовера Ford Explorer Limited 2023 року. Він виготовлений за допомогою різьблення по дереву.

Спершу умілець з великого шматка дерева вирізає кузов кросовера. Він поступово набуває знайомої форми.

Усе починається з вирізання кузова Фото: Скриншот

Потім майстер вирізає інші деталі Ford Explorer. Умілець створив навіть копію моторного відсіку.

Одним з останніх штрихів є складання моделі. Майстер пофарбував шини кросовера в чорний колір, а також наніс на кузов назву моделі.

Масштабну копію важко відрізнити від реального автомобіля Фото: Скриншот

Щоб автомобіль мав кращий вигляд, умілець покриває дерево лаком. У підсумку масштабну копію стає важко відрізнити від реального автомобіля.

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Виріб навіть отримав підвіску. В її конструкції застосовуються пружини, робота яких помітна під час наїзду на нерівності.

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