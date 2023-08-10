Старий Chrysler PT Cruiser перетворили на потужний спорткар з двигуном V8 (фото)

Хетчбек отримав задньопривідну трансмісію та 325-сильний двигун. Власники автомобіля планують їздити на ньому щодня.

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Старий хетчбек Chrysler PT Cruiser перетворили на незвичайний задньопривідний спорткар. Автомобіль оснастили потужним двигуном V8. Про це повідомили на сайті The Drive.

Автолюбителі часто називають Chrysler PT Cruiser одним із найгірших американських автомобілів XXI століття. Багато хто висміяв його безглуздий дизайн і малопотужні двигуни. Майстри з American Gasser Hot Rod Shop вирішили виправити ситуацію.

Автомобіль належить парі пенсіонерів Брюс і Кей, які купили його новим на початку 2000-х років. Саме вони й звернулися до тюнінг-ательє American Gasser Hot Rod Shop.

Цей Chrysler PT Cruiser перефарбували в зелений колір. На кузові з'явилися акценти бронзового кольору.

Також тюнери злегка змінили кузовний обвіс хетчбека. Спереду з'явився масивний сплітер, а бічні крила стали ширшими.

Автомобіль пофарбували в зелений колір Фото: American Gasser

Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски Rocket Racing. Під ними знаходяться гальма Wilwood.

Головна зміна ховається під капотом. Там встановлено 5,7-літровий двигун V8 Hemi Crate потужністю 325 к.с. і 558 Нм крутного моменту.

Під капотом знаходиться 325-сильний двигун Фото: American Gasser

Тюнери замінили стандартну підвіску хетчбека. Чимало деталей було взято від Ford Mustang.

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Інтер'єр Chrysler PT Cruiser залишився майже без змін. Усі прилади працюють справно.

Інтер'єр залишився майже без змін Фото: American Gasser

Брюс і Кей заявили, що будуть регулярно їздити на своєму Chrysler PT Cruiser. Результат перевершив усі їхні очікування.

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