Понад 700 км/год по землі: у США встановили новий рекорд швидкості для автомобілів (фото)

Speed Demon під час одного із заїздів зміг розвинути швидкість 775 км/год. У майбутньому команда планує розігнатися до заповітних 805 км/год.

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Болід Speed Demon на висохлому солоному озері Бонневілль зміг розігнатися до 537 км/год. Це був рекордний заїзд на заході SCTA Bonneville Speed Week 2023. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Speed Demon за 17 років встановив 13 рекордів SCTA Bonneville і шість світових рекордів FIA. Одного разу команді вдалося розігнати болід до неймовірних 775 км/год, що є рекордом для автомобіля з поршневим двигуном. Крім цього автомобіль рекордну кількість разів долав рубіж у 644 км/год.

Speed Demon є найшвидшим автомобілем із поршневим двигуном Фото: Speed Demon 715

За кермом боліда був професійний пілот Кріс Рашке. Він зміг розігнати Speed Demon до 537 км/год на відрізку в 4,8 км, що є світовим рекордом.

Команда натрапила на труднощі під час заїзду на SCTA Bonneville Speed Week 2023. Сильний вітер здув воду з довколишнього озера на перегонову трасу.

Організатори заходу вирішили скоротити дистанцію заїзду до 4,8 км, щоб захистити перегонників. Тому Speed Demon так і не зміг розігнатися до заповітних 805 км/год.

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Speed Demon оснащений 3100-сильним двигуном Фото: Speed Demon 715

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