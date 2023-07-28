Болід "Формули-Е" встановив новий світовий рекорд швидкості в приміщенні (відео)

Для рекордного заїзду болід модифікували, знявши всі обмеження. Потужність електромобіля підвищили з 475 до 544 сил і поліпшили його аеродинаміку.

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У лондонському центрі ExCeL встановили новий світовий рекорд швидкості для електромобілів у закритому приміщенні. Болід "Формули-Е" розігнався до 218,7 км/год. Про це розповіли на сайті Electrek.

Цими вихідними в лондонському центрі ExCeL пройде фінал сезону електричної "Формули-Е". На треку застосовується унікальне планування, де частина дороги знаходиться під дахом будівлі.

Рекордний заїзд розпочався з невеликого прискорення та швидкого повороту на швидкості 40 км/год. За ним знаходиться пряма ділянка довжиною близько 350 метрів, де болід і зміг розвинути рекордну швидкість.

За кермом електромобіля перебував пілот Джейк Г'юз. Для рекордного заїзду болід модифікували, знявши всі обмеження.

Щоб розвинути таку швидкість на короткому відрізку, передній електромотор боліда був увімкнений. Це дало змогу збільшити потужність з 475 до 544 к.с. Також електромобіль оснастили більш липкими шинами та деякими аеродинамічними поліпшеннями.

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Електромобіль Porsche Taycan встановив новий рекорд за дальністю ходу (фото)

Попередній рекорд належав електромобілю Porsche Taycan. У 2021 році седан розігнався до 165 км/год у закритому приміщенні.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині на автодромі Іммендінген встановили новий світовий рекорд запасу ходу для електромобілів.