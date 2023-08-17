Гість із минулого: в Україні помітили розкішний седан Jaguar 80-х (фото)

Седан Jaguar XJ6 випускали з 1986 по 1994 рік. Автомобіль оснащений 226-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 9 секунд.

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У Києві помітили розкішний седан Jaguar XJ6 1988 року випуску. Автомобіль отримав деякі зовнішні деталі від Daimler Double Six. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Jaguar XJ6 у кузові XJ40 випускали з 1986 до 1994 року. Це була базова модель преміального седана в лінійці бренду.

Зовні відрізнити базові версії Jaguar XJ6 можна за подвійними круглими фарами спереду. Найдорожчі модифікації отримали прямокутні блоки фар.

Цей Jaguar XJ6 пофарбований у темно-синій колір. Зовнішній вигляд доповнює велика кількість хромованих деталей, включно з решіткою радіатора й окантовкою переднього та заднього бамперів.

Також на седан встановили деякі модифікації від топової версії Daimler Double Six. Вони надають автомобілю унікального зовнішнього вигляду.

Jaguar XJ6 отримав деякі деталі від Daimler Double Six Фото: Topcars UA

Седан має розкішний інтер'єр із оздобленням зі шкіри й дерева. У 1980-х на цьому автомобілі часто їздили високопоставлені чиновники та бізнесмени.

Під капотом розташований 4,0-літровий двигун потужністю 226 к.с. і 377 Нм крутного моменту. Він працює в парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 9 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 219 км/год.

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