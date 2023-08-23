В Японії проводять незвичайні перегони на витривалість з мініатюрними авто (відео)
Одним з найвідоміших болідів цих змагань є мініатюрна репліка Porsche 935 з шістьма колесами. Він спроєктований інженерами, які створили культову Mazda 787B.
На японському треку Fuji Speedway двічі на рік проводять незвичайні перегони на витривалість K4-GP. У цих змаганнях беруть участь тільки невеликі автомобілі. Про це розповіли на сайті The Drive.
K4-GP задумувалася як доступні перегони з низькими ставками. У них можуть брати участь тільки автомобілі з об'ємом двигуна до 1,2 літра. Обсяг паливного бака не повинен перевищувати 100 літрів.Важливо
Більшу частину стартової решітки займають японські кей-кари. Серед них можна помітити такі моделі як Autozam AZ-1, Honda Beat і Suzuki Capuccino.
K4-GP не претендує на серйозність, тому автомобілі з цієї дисципліни часто нагадують справжні перегонові боліди. У таких перегонах можна зустріти Suzuki Capuccino в образі Dodge Viper або Nissan Saurus Jr. у вигляді Ferrari F40 LM.
Проте багато автомобілів не зрівняються з незвичайним P9111111, який створили інженери, що працювали над знаменитим болідом Mazda 787B. Це авто повторює дизайн Porsche 935, але має шість коліс як у боліда "Формули-1" Tyrrell P34.
Передня частина автомобіля зібрана з деталей від перегонового карта. Всі інші вузли цього боліда були спроєктовані з нуля.
Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставили унікальний мініатюрний спорткар Ferrari F-Racer Junior.