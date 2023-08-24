Перший перегоновий автомобіль Toyota в історії відновили через 72 роки (відео)

Болід відтворено за оригінальними схемами 1950-х років. Автомобіль створили п'ять команд інженерів, кожна з яких відповідала за певні деталі.

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Незвичайний гоночний болід Toyota Toyopet Racer відновили через 72 роки. У проєкті брали участь п'ять команд інженерів. Про це розповіли на сайті ToyotaTimes.

У 1951 році було побудовано лише два боліди Toyota Toyopet Racer. Це була перша модель бренду для перегонів.

Toyota Toyopet Racer заснований на сходовій рамі. Його кузов виготовлено з алюмінію, що дало змогу сильно знизити вагу боліда.

Автомобіль отримав незвичайний дизайн із заднім "плавником". Він робив болід стійкішим на поворотах.

Через 70 років у Toyota вирішили відродити Toyopet Racer. Автомобіль був виготовлений за оригінальними схемами 50-х.

Кожна з п'ять команд займалася створенням певних частин авто. Головними труднощами стала недостатня стабільність автомобіля, але інженерам вдалося це виправити.

Toyota Toyopet Racer оснащений 995-кубовим двигуном потужністю всього 27 к.с. Завдяки легкій вазі автомобіль міг розвивати швидкість 100 км/год.

Наприкінці 2021 року болід вперше випробували на гоночному треку Fuji International Speedway. На ньому досвідчений пілот зміг розігнати автомобіль до заповітних 100 км/год.

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Після випробувань інженери пофарбували Toyota Toyopet Racer і допрацювали його інтер'єр. Зараз автомобіль перебуває в Музеї автоспорту Фудзі в готелі автодрому.

Toyota Toyopet Racer тепер зберігається в музеї Фото: Fuji Motorsports Museum

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції в гаражі покинутого особняка знайшли колекцію раритетних автомобілів.