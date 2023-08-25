BMW X5 отримав нову розкішну версію з подовженою колісною базою (фото)

Колісна база BMW X5 Li порівнянна з флагманським кросовером X7. Новинка пропонує більше місця для задніх пасажирів і багате оснащення.

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У Китаї представили оновлений BMW X5 Li. Новинка відрізняється подовженою колісною базою і пропонує більше місця для задніх пасажирів. Про це повідомили на сайті BMW Blog.

BMW X5 Li 2024, як і глобальна версія кросовера, отримав змінені передні фари та бампери. Також було оновлено решітку радіатора.

BMW X5 Li 2024 року отримав змінений дизайн Фото: BMW

Колісна база BMW X5 Li становить 3105 мм, що на 130 мм більше, ніж у стандартного кросовера. Його довжина майже відповідає флагманській моделі X7.

Крім цього китайські покупці вперше можуть замовити модель з матовим кольором кузова. Така опція доступна за додаткову плату.

BMW X5 xDrive30Li та xDrive40Li у стандартній комплектації отримують пакет M Sport. Також доступний додатковий пакет M Sport Package Luxury з хромованими вставками з перловим ефектом на кузові.

В інтер'єрі встановлено 14,9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. У базовій комплектації передбачено відсік для смартфона з бездротовою зарядкою та аудіосистему Harman Kardon.

Усередині з'явилося більше місця для задніх пасажирів Фото: BMW

BMW X5 Li доступний з 2,0- і 3,0-літровими бензиновими двигунами потужністю 258 і 380 к.с. Час розгону від 0 до 100 км/год становить 7,2 і 5,5 секунди відповідно.

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Старт продажів нового BMW X5 Li 2024 відбудеться у вересні. Кросовер вироблятимуть на заводі BMW Brilliance у Шеньяні.

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