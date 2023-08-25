Світ перевернувся: новий Ford Mustang вперше стане гібридом

У Ford заявили, що Mustang збереже двигун V8 якомога довше. Через посилені норми щодо шкідливих викидів його можуть доповнити електромотором.

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Ford Mustang наступного покоління вперше в історії моделі отримає гібридну версію. Спорткар збереже свій характер, але стане ще швидшим та екологічнішим. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі підтвердив інформацію про електрифікацію нового Ford Mustang. Він наголосив, що спорткар не стане електромобілем, але його двигун доповнить електромотор.

"Буде багато ступенів часткової електрифікації, які, як і раніше, корисні для планети. Повністю електричний спорткар Mustang? Ні, напевно, ні. Але чи може існувати частково електрифікований спорткар Mustang? Так", — сказав Фарлі.

Гендиректор Ford не розкрив подробиць про те, яку саме силову установку отримає Mustang наступного покоління. Найімовірніше, електромотор отримають тільки версії з чотирициліндровими двигунами EcoBoost.

Фарлі зазначив, що Mustang є дуже важливим автомобілем для Ford. Тому модель збереже все те, за що її полюбили автомобілісти з усього світу.

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Нагадаємо, що крім спорткара, у Ford випускають електрокросовер Mustang Mach-E. Завдяки цьому бренд зможе знизити середній показник шкідливих викидів для свого модельного ряду.

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