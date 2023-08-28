Іржаві раритети: у США виявили величезне кладовище ретроавто (відео)

У покинутій колекції зібрані старовинні американські автомобілі 60-70-х років. Серед них є справжні раритети вартістю понад 100 000 доларів.

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У США виявлено величезне звалище зі старовинними автомобілями. Десятки вінтажних машин роками іржавіють просто неба. Відео з кладовища авто опублікували на YouTube-каналі Auto Archaeology.

Dodge Super Bee Фото: скриншот / YouTube

Судячи зі стану автомобілів, вони занедбані вже не один десяток років. Більшість із них проржавіли, і відновити їх доволі складно.

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На звалищі переважають спортивні моделі концерну Chrysler 60-70-х років. Найрідкісніший і найцінніший із них — Dodge Challenger R/T Six Pack 1971 року: таких купе з 390-сильним 7,2-літровим V8 випустили лише 250, і вони зараз коштують понад 100 000 доларів.

Dodge Challenger R/T Six Pack Фото: скриншот / YouTube

Ідентифіковано ще кілька раритетних моделей із таким самим 7,2-літровим двигуном. Серед них — Dodge Super Bee 1969 року та Plymouth Road Runner 1970 року в дуже рідкісному рожевому кольорі.

Усі автомобілі на звалищі потребують реставрації Фото: скриншот / YouTube

Також на кладовищі іржавіє раритетний кабріолет Plymouth Barracuda 1970 року — таких авто виробили 1387. Цінують колекціонери й Dodge Charger R/T 1969 року.

Кілька моделей не є продукцією Chrysler. До таких належать хетчбек AMC Gremlin 70-х і купе Mitsubishi Colt Starion 1983 року.

Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію старовинних авто загальною вартістю 500 000 доларів.

Також ми писали, що вінтажний Dodge 1933 року завівся та поїхав після 50 років простою.