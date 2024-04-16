Раритети на $500 000: виявлено занедбану колекцію рідкісних американських авто (відео)

У колекції зібрані старовинні спортивні Dodge та Plymouth 50–70-х років. Вартість деяких машин перевищує 100 000 доларів.

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У США знайшли секретну колекцію старовинних автомобілів. У старому сараї в Мічигані зібрано майже два десятки вінтажних спортивних машин. Про них розповіли у відео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Plymouth Road Runner 1970 року Фото: скриншот / YouTube

Загальна вартість авто складає мінімум 500 000 доларів. Усі вони випущені в 50–70-х роках та є продукцією концерну Chrysler.

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Найціннішим є Plymouth Road Runner 1970 року в зарядженій версії 440 Six Pack із 7,2-літровим 390-сильним V8. Таких авто випустили лише 1815 і зараз вони коштують майже 100 000 доларів.

Dodge Challenger T/A 1970 року Фото: скриншот / YouTube

До $100 000 доходить і ціна Dodge Challenger T/A 1970 року. По суті, це 290-сильне купе є серійною версією гоночного авто, виготовлене лімітованою серією із 2399 машин.

Dodge Dart Demon 1971 року Фото: скриншот / YouTube

Також цінним є Plymouth GTX 1969 року із 7,2-літровим 375-сильним V8 та кабріолет Plymouth Barracuda 1970 року. Крім того, у колекції зібрані Plymouth Belvedere 1957 року, Plymouth Sport Fury 1968 року, Dodge Charger 1969 року та Dodge Dart Demon 1971 року.

Стан старовинних автомобілів різний. Одні машини чудово збереглися, інші – напіврозібрані або потребують реставрації.

Раніше Фокус розповідав про занедбану колекцію авто в старому маєтку.

Також ми писали про покинутий Dodge Charger 1966 року.