Іржавий скарб: рідкісний американський спорткар 70-х простояв 46 років на вулиці (відео)

Випущено тільки 2399 заряджених Dodge Challenger T/A 1970 року. 290-сильний спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 220 км/год.

Related video

У США виявили занедбаний Dodge Challenger 1970 року в рідкісному виконанні T/A. Спортивне авто не їздило 46 років і стоїть напіврозібраним на вулиці. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Загалом випущено 2399 Dodge Challenger T/A Фото: скриншот / YouTube

Dodge Challenger T/A не їздив з 1977 року. Його поставили під навіс на подвір'ї ферми, причому мотор, колеса і вихлопна система зберігалися окремо. Поруч помітні останки інших автомобілів.

Спорткар відправили на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

За десятиліття на вулиці Dodge Challenger T/A вкрився шаром бруду і проржавів. У салоні відсутні сидіння і частина оздоблення. Тепер автомобіль відправлять на реставрацію.

Важливо

Єдиний в Україні: у Києві виявлено рідкісний італійський спорткар 80-х (відео)

Dodge Challenger T/A зараз цінується колекціонерами — середня ціна відреставрованих авто сягає 90-100 тис. доларів. Загалом випущено лише 2399 таких купе.

Dodge Challenger T/A 1970 року, по суті, є серійною версією гоночного автомобіля з чемпіонату Trans-Am. Купе оснащене 5,6-літровим 290-сильним V8 із трьома карбюраторами. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 220 км/год. Оснащення авто включає підсилювач керма, дискові гальма, полегшений склопластиковий капот і задній спойлер.

Раніше Фокус розповідав про покинутий італійський суперкар 70-х за $100 000.

Також ми писали про нічийну колекцію рідкісних ретро-авто.