Ржавое сокровище: редчайший американский спорткар 70-х простоял 46 лет на улице (видео)

Выпущено только 2399 заряженных Dodge Challenger T/A 1970 года. 290-сильный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 220 км/ч.

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В США обнаружили заброшенный Dodge Challenger 1970 года в редком исполнении T/A. Спортивное авто не ездило 46 лет и стоит полуразобранным на улице. Ему посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Всего выпущено 2399 Dodge Challenger T/A Фото: скриншот / YouTube

Dodge Challenger T/A не ездил с 1977 года. Его поставили под навес во дворе фермы, причем мотор, колеса и выхлопная система хранились отдельно. Рядом заметны останки других автомобилей.

Спорткар отправили на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

За десятилетия на улице Dodge Challenger T/A покрылся слоем грязи и проржавел. В салоне отсутствуют сиденья и часть отделки. Теперь автомобиль отправят на реставрацию.

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Dodge Challenger T/A сейчас ценится коллекционерами – средняя цена отреставрированных авто достигает 90-100 тыс. долларов. Всего выпущено только 2399 таких купе.

Dodge Challenger T/A 1970 года, по сути, является серийной версией гоночного автомобиля из чемпионата Trans-Am. Купе оснащено 5,6-литровым 290-сильным V8 с тремя карбюраторами. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 220 км/ч. Оснащение авто включает усилитель руля, дисковые тормоза облегченный стеклопластиковый капот и задний спойлер.

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