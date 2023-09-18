Повторення Дизельгейту: Mercedes-Benz знову звинуватили в махінаціях зі шкідливими викидами

Німецький автовиробник використовував три програмні пристрої захисту, виявлені на Mercedes-Benz E350 BlueTec. Вони змінювали роботу двигуна залежно від температурних параметрів.

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Mercedes-Benz знову опинився в центрі скандалу через махінації зі шкідливими викидами своїх авто. Автовиробник звинувачується у використанні пристроїв для обходу вимог Євро-6. Про це розповіли на сайті Motor1.

У Федеральному управлінні автомобільного транспорту Німеччини зазначили, що автовиробник використовував три програмні пристрої захисту, виявлені на дизельному двигуні OM642, яким оснащувався Mercedes-Benz E350 BlueTec. Два пристрої змінювали роботу двигуна залежно від температурних параметрів.

Федеральне управління автомобільного транспорту Німеччини погрожує заборонити експлуатацію автомобілів Mercedes-Benz, якщо виробник не розв'яже цю проблему. Найімовірніше, деякі дизельні моделі будуть відкликані.

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Неназваний інформатор зазначив, що в Mercedes-Benz уже знайшли розв'язання проблеми. Проблемні дизельні моделі отримали оновлення програмного забезпечення.

Раніше Фокус писав, що Комісія зі справедливої торгівлі Республіки Корея наклала загальний штраф на Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen і Audi.