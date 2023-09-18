Старий седан Jaguar перетворили на незвичайний шестиколісний пікап (фото)

Нестандартний пікап оснащений 300-сильним двигуном і має безліч доопрацювань. "Фіолетовий грім" виставлений на аукціон і перебуває в Нідерландах.

Related video

На аукціон Catawiki виставили нестандартний пікап на базі седана Jaguar XJ 1981 року випуску. Автомобіль отримав шість коліс і пофарбований у фіолетовий колір. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Jaguar XJ випускався з 1968 до 2019 року. Це преміальний седан з розкішним інтер'єром і потужними двигунами.

Цей Jaguar XJ виконаний у версії Daimler Double Six Vanden Plas. Він отримав подовжену колісну базу і новий кузовний обвіс.

Jaguar XJ став помітно довшим Фото: Catawiki

Автомобіль має назву "Фіолетовий грім". Це ім'я можна помітити на бічних дверях.

Ззаду з'явилася вантажна платформа. Завдяки додатковій колісній осі її вдалося зробити дуже довгою.

Вихлопні патрубки тепер розташовані з боків, а не ззаду, як у стандартного седана. Також пікап отримав хромоване оздоблення екстер'єру.

В інтер'єрі встановлено два сидіння, які виконані зі шкіри. Крім цього всередині присутнє оздоблення з дерева.

Інтер'єр виконаний зі шкіри та дерева Фото: Catawiki

Jaguar XJ Daimler Double Six Vanden Plas оснащений 5,3-літровим двигуном V12 потужністю 300 к.с. і 436 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Стандартний седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 8,7 секунди. Максимальна швидкість становить 238 км/год.

У пікапа є кілька проблем, включно з несправним покажчиком рівня палива. Пробіг авто становить 124 160 км.

Важливо

Розкішний британець: в Україні помітили рідкісний заряджений седан Jaguar 90-х (фото)

Торги за незвичайний пікап Jaguar XJ закриваються вже ввечері 18 вересня. Наразі максимальна ставка за лот становить 10 500 євро (11 200 доларів).

Раніше Фокус писав, що в США на продаж виставили незвичайний пікап SsangYong Actyon Sports.