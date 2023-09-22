У США представлений недорогий електромотоцикл для бездоріжжя за $5000 (фото)

Новий Rawrr Mantis — легкий кросовий електробайк із запасом ходу 120 км. Мотоцикл отримав позашляхову гуму і посилену довгоходову підвіску.

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Американський стартап Rawrr презентував свою дебютну модель — легкий електричний мотоцикл Mantis. Він надходить у продаж за ціною від 4999 доларів. Про неї розповіли на сайті виробника.

Електробайк розганяється до 80 км/год

Новий Rawrr Mantis — один із перших представників сегмента електричних ендуро (кросових мотоциклів). Він отримав позашляхову гуму, високо підняті крила і посилену підвіску з робочим ходом 200 мм. Кліренс мотоцикла становить 310 мм.

В основі електробайка лежить легка і міцна алюмінієва рама. Він важить лише 75 кг. Оснащення включає цифровий щиток приладів.

Оснащення включає цифровий щиток приладів

Електричний мотоцикл Rawrr Mantis отримав мотор потужністю 10 к. с. (7,5 кВт) і з обертовим моментом у 50 Н∙м. Максимальна швидкість становить 80,5 км/год.

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Літій-іонну батарею для Rawrr Mantis поставляє Samsung. Її ємність становить 35 А∙год, а запас ходу електробайка досягає 120 км. Зарядка в домашніх умовах займає від 3 до 6 годин.

На випробуваннях прототипи Rawrr Mantis пройшли 20 000 км. Крім того, електробайк протестував шестиразовий чемпіон Африки з мотокросу Калеб Теннант.

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