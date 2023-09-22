В США представлен недорогой электромотоцикл для бездорожья за $5000 (фото)

Новый Rawrr Mantis — легкий кроссовый электробайк с запасом хода 120 км. Мотоцикл получил внедорожную резину и усиленную длинноходую подвеску.

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Американский стартап Rawrr презентовал свою дебютную модель – легкий электрический мотоцикл Mantis. Он поступает в продажу по цене от 4999 долларов. О ней рассказали на сайте производителя.

Электробайк разгоняется до 80 км/ч

Новый Rawrr Mantis – один из первых представителей сегмента электрических эндуро (кроссовых мотоциклов). Он получил внедорожную резину, высоко поднятые крылья и усиленную подвеску с рабочим ходом 200 мм. Клиренс мотоцикла составляет 310 мм.

В основе электробайка лежит легкая и прочная алюминиевая рама. Он весит всего 75 кг. Оснащение включает цифровой щиток приборов.

Оснащение включает цифровой щиток приборов

Электрический мотоцикл Rawrr Mantis получил мотор мощностью 10 л. с. (7,5 кВт) и с крутящим моментом в 50 Н∙м. Максимальная скорость составляет 80,5 км/ч.

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Литий-ионную батарею для Rawrr Mantis поставляет Samsung. Ее емкость составляет 35 А∙ч, а запас хода электробайка достигает 120 км. Зарядка в домашних условиях занимает от 3 до 6 часов.

На испытаниях прототипы Rawrr Mantis прошли 20 000 км. Кроме того, электробайк протестировал шестикратный чемпион Африки по мотокроссу Калеб Теннант.

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