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Авто

В США представлен недорогой электромотоцикл для бездорожья за $5000 (фото)

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Rawrr Mantis создан для бездорожья

Новый Rawrr Mantis — легкий кроссовый электробайк с запасом хода 120 км. Мотоцикл получил внедорожную резину и усиленную длинноходую подвеску.

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Американский стартап Rawrr презентовал свою дебютную модель – легкий электрический мотоцикл Mantis. Он поступает в продажу по цене от 4999 долларов. О ней рассказали на сайте производителя.

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Электробайк разгоняется до 80 км/ч

Новый Rawrr Mantis – один из первых представителей сегмента электрических эндуро (кроссовых мотоциклов). Он получил внедорожную резину, высоко поднятые крылья и усиленную подвеску с рабочим ходом 200 мм. Клиренс мотоцикла составляет 310 мм.

В основе электробайка лежит легкая и прочная алюминиевая рама. Он весит всего 75 кг. Оснащение включает цифровой щиток приборов.

Rawrr Mantis, Новый Rawrr Mantis, электрический мотоцикл, электробайк Rawrr, кроссовый мотоцикл Fullscreen
Оснащение включает цифровой щиток приборов

Электрический мотоцикл Rawrr Mantis получил мотор мощностью 10 л. с. (7,5 кВт) и с крутящим моментом в 50 Н∙м. Максимальная скорость составляет 80,5 км/ч.

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Литий-ионную батарею для Rawrr Mantis поставляет Samsung. Ее емкость составляет 35 А∙ч, а запас хода электробайка достигает 120 км. Зарядка в домашних условиях занимает от 3 до 6 часов.

На испытаниях прототипы Rawrr Mantis прошли 20 000 км. Кроме того, электробайк протестировал шестикратный чемпион Африки по мотокроссу Калеб Теннант.

Ранее Фокус рассказывал про недорогой электробайк с рекордным запасом хода свыше 300 км.

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