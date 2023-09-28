Малюк на стероїдах: у США створили незвичайний короткий пікап на 700 сил (відео)

Власник найпотужнішого у світі бензинового пікапа вирішив зробити його екстравагантнішим. У підсумку вийшов нестандартний автомобіль для поїздок по піщаних дюнах.

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У США створили незвичайний автомобіль на базі пікапа Ram TRX. Він отримав коротку колісну базу та прізвисько "Baby TRX". Про це розповіли на сайті The Drive.

Стандартний Ram TRX є одним із найпотужніших бензинових пікапів у світі. Проте одному з власників здалося, що ця модель недостатньо яскрава.

Модель має чотири бічні двері, але цей екземпляр отримав дводверний кузов. Для цього була сильно вкорочена його колісна база.

Власник Ram TRX вирішив сильно модернізувати свій пікап Фото: instagram.com/chuy_rmz77

Попри те, що цей автомобіль коротший за стандартний Ram TRX, усередині все ще залишилося багато місця. Через те, що пікап вкоротили та позбавили деяких деталей, він став легшим.

Ще однією особливістю цього авто стало те, що він є задньопривідним. Стандартний пікап має постійний повний привід, але його власник вирішив це змінити.

Ram TRX оснащений 6,2-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 702 к.с. і 880 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Йорку відбувся публічний дебют Ram 1500 REV.