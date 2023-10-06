Капсула часу з сюрпризом: у США помітили седан Ford 70-х з невеликим пробігом (фото)

Цей Ford Maverick має чудовий стан кузова і ходової, але приховує неприємний сюрприз. Седан виставлений на торги в США і вже отримав кілька ставок.

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У США на продаж виставили седан Ford Maverick 1971 року випуску. Автомобіль вирізняється непоганим станом і невеликим пробігом. Подробиці про авто повідомили на eBay.

Оригінальний Ford Maverick випускали з 1969 до 1977 року. У 2021 році модель відродили як невеликий пікап.

Цей седан пофарбований у синій колір і має відмінний стан кузова. Зовні він виглядає як нове авто.

Ford Maverick пофарбований у синій колір Фото: ebay.com

Пробіг Ford Maverick становить лише 14 500 км. На днищі присутні сліди іржі, але седан не потребує ремонту.

Інтер'єр виконано з вінілу, тканини та шкіри синього кольору. Спереду і ззаду встановлені тримісні сидіння.

Інтер'єр седана виконаний у синьому кольорі Фото: ebay.com

Головною проблемою цього авто є відсутність двигуна та трансмісії. Усі інші деталі седана залишилися на місці.

Проте встановити новий двигун і трансмісію під капот не складе труднощів. Цю модель поставляли з шестициліндровими двигунами та мотором V8.

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Торги за Ford Maverick закінчуються вже за два. Наразі максимальна ставка за авто становить 3 850 доларів.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили маслкар Ford Mustang Mach 1 1969 року випуску.