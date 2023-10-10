Проїдуть сотні тисяч км: названо найнадійніші японські гібридні авто (фото)

До рейтингу увійшли 10 гібридних автомобілів з високими показниками надійності. Ці моделі рідко доставляють проблеми своїм власникам.

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Американські експерти назвали найнадійніші гібридні автомобілі від японських брендів. Ці моделі можуть проїхати понад 800 тисяч км без серйозних поломок. Рейтинг опублікували на сайті

Гібридні автомобілі об'єднують у собі переваги традиційних моделей з ДВЗ і електромобілів. Також вони відрізняються низькою витратою палива.

Японія давно завоювала репутацію виробника найнадійніших автомобілів. Експерти виділили найвитриваліші моделі з гібридною силовою установкою.

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Топ 10 найнадійніших японських гібридних авто:

10. Honda CR-V 2022

Honda CR-V вирізняється надійною трансмісією Фото: Honda

Рейтинг надійності: 4/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 407 доларів

Honda CR-V п'ятого покоління вирізняється дуже надійною трансмісією та низькою витратою пального в гібридній версії. Також це досить комфортний кросовер з багатим оснащенням.

9. Toyota Corolla 2023 року

Toyota Corolla має відмінну економію палива Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 5/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 362 долари

Toyota Corolla давно зарекомендувала себе як витривалий автомобіль з низькими експлуатаційними витратами. Гібридна модифікація додає до цього відмінну економію палива.

8. Toyota Avalon 2021

Toyota Avalon пропонує високий рівень комфорту Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 4/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 463 долари

Toyota Avalon пропонує високий рівень комфорту, але при цьому залишається недорогим в обслуговуванні седаном. Гібридна версія моделі не тільки економна, а й має непогану потужність.

7. Toyota Highlander 2023

Toyota Highlander підходить для водіїв з великою родиною Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 4/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 489 доларів

Великий семимісний кросовер Toyota Highlander відмінно підходить для водіїв з великою родиною. Модель пропонує практичний інтер'єр і має низьку витрату палива.

6. Toyota RAV4 2023

Toyota RAV4 має багате оснащення Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 4/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 429 доларів

Toyota RAV4 здатен задовольнити всі потреби сучасного водія. Ця модель не тільки має багате оснащення, а й високоефективну гібридну установку з низькою витратою палива.

5. Honda Accord 2023 року

Honda Accord вирізняється високим рівнем плавності ходу Фото: Honda

Рейтинг надійності: 4/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 368 доларів

Honda Accord відрізняється високим рівнем комфорту і плавності ходу. Крім цього седан має високу якість збірки, завдяки чому він рідко виходить з ладу.

4. Toyota Camry 2023

Toyota Camry має багате оснащення Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 4/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 388 доларів

Toyota Camry заслужив репутацію не тільки комфортного, а й надійного седана. Ця модель також має багате оснащення і красивий інтер'єр.

3. Lexus RX 2023

Lexus RX пропонує низьку витрату палива Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 4/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 540 доларів

П'яте покоління Lexus RX сильно відрізняється зовні від попередньої моделі. Проте кросовер залишається дуже надійним, а гібридна версія пропонує низьку витрату палива.

2. Honda Insight 2019

Honda Insight вирізняється дуже низькою витратою палива Фото: Honda

Рейтинг надійності: 5/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 392 долари

Honda Insight вирізняється дуже низькою витратою палива і надійною трансмісією. Крім цього останнє покоління моделі має комфортний інтер'єр.

1. Toyota Prius 2022

Toyota Prius залишається одним із найнадійніших японських авто Фото: Wikipedia

Рейтинг надійності: 5/5

Середні щорічні витрати на обслуговування: 364 долари

Toyota Prius є одним із найстаріших представників гібридних автомобілів. Модель вирізняється дуже високим рівнем надійності, а також пропонує низьку витрату палива.

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