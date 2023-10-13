Ford винайшов незвичайні протисонцеві козирки, які можуть розбивати скло (фото)

Майбутні автомобілі Ford планують оснастити протисонцевими козирками з незвичайною конструкцією. Вони дадуть змогу швидко розбити скло в разі ДТП.

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Ford запатентував нову технологію для своїх автомобілів. Автовиробник планує оснастити деякі моделі протисонцевими козирками, які можуть розбивати скло. Про це розповіли на сайті Motor1.

У патенті описується інноваційний протисонцевий козирок. Він встановлений на металевому стрижні, який дає змогу повертати його при потребі.

Зовні протисонцевий козирок Ford не матиме відмінностей Фото: USPTO

Протисонцевий козирок можна зняти, щоб дістати металевий стрижень. З одного з його боків є загострений наконечник, яким можна легко розбити скло.

Протисонцеві козирок кріпиться до металевого стрижня Фото: USPTO

Зазвичай інструменти для розбивання скла мають форму невеликого молотка. Проте в Ford вирішили піти іншим шляхом.

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У патенті нічого не сказано про захист від випадкового контакту з лобовим склом. Попри це, такий інструмент може стати в пригоді в разі ДТП з перекиданням авто.

Раніше Фокус писав, що в Ford запатентували унікальні колісні диски для автомобілів, розроблені спеціально для безповітряних шин.

Також ми повідомляли, що Porsche подали заявку на патент глушника вихлопної системи, який здатний поліпшити аеродинаміку авто.