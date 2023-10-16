Раритети в пилюці: виявлено занедбану колекцію американських ретроавто (відео)

У колекції зібрані вінтажні американські автомобілі 50-х і 60-х років. Серед них є рідкісні та цінні моделі.

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У США знайшли нічийну колекцію старовинних автомобілів. Десяток машин стоять покинутими на старому складі. Відео з ними з 'явилося на Youtube-каналі Classic Car Rescue.

Dodge Charger 1968 року Фото: скриншот / YouTube

Судячи з товстого шару пилу і бруду на авто, вони стоять на складі не один десяток років. Деякі машини вкрилися плямами іржі, в інших — прийшло в непридатність внутрішнє оздоблення. Хоча окремі автомобілі досить непогано збереглися.

Автомобілі вкриті товстим шаром пилу Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрали одразу п'ять рідкісних Edsel, серед яких — і раритетний кабріолет. Ця марка концерну Ford, названа на честь сина Генрі Форда, Едсела, існувала недовго — з 1958 по 1960 роки.

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Найціннішими є Dodge Charger 1967 і 1968 років, причому пізніша модель є зарядженою — оснащена 7,2-літровим 375-сильним V8 і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Такий Charger розганявся до 100 км/год за 6,5 с.

Крім того, в колекції ідентифікували розкішний седан Chrysler New Yorker і задньомоторне купе Chevrolet Corvair. Тепер автомобілі відправлять на реставрацію.

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