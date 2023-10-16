Ідеальний "Жук": непоказний Volkswagen Beetle 70-х продали за ціною BMW 5 Series (фото)

За 44 роки кабріолет Volkswagen Beetle проїхав лише 2 кілометри. Автомобіль зберігався в гаражі і виглядає як новий.

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У Великій Британії на аукціоні Car and Classic продали кабріолет Volkswagen Beetle 1979 року. За звичайне, на перший погляд, авто віддали 49 500 фунтів стерлінгів ($60 000). Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Настільки висока ціна зумовлена відмінним станом Volkswagen Beetle — це так звана капсула часу. Автомобіль не експлуатували, а його пробіг на одометрі — лише 2 км.

Це один з останніх кабріолетів Volkswagen Beetle Фото: CarAndClassic

Вдалося встановити, що Volkswagen Beetle поставили в гараж одразу після купівлі. Там він і припадав пилом 44 роки, але нещодавно власник машини помер і його спадкоємці вирішили її продати.

Пробіг VW Beetle становить лише 2 км Фото: CarAndClassic

"Жук" вкритий шаром пилу, але ідеально зберігся. На кузові немає іржі, а салон виглядає як новий. Двигун VW Beetle чистий і без патьоків. Звичайно ж, у автомобіля рідна гума.

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Примітно, що це один з останніх кабріолетів Volkswagen Beetle, адже в 1979 році версію з м'яким дахом зняли з виробництва. До того ж, у цей рік випустили дуже мало авто з правим розташуванням керма.

Салон автомобіля відмінно зберігся Фото: CarAndClassic

Кабріолет Volkswagen Beetle оснащений 1,6-літровою опозитною четвіркою потужністю 50 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП він здатний розвинути 130 км/год.

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