Китайці представили рекордно довгий мінівен з розкішним салоном за $46 000 (фото)

Wey Gaoshan доступний у трьох версіях і пропонує розкішний інтер'єр, а також 340-сильну гібридну установку. Мінівен може проїхати до 175 км на електротязі.

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У Китаї надійшов у продаж гібридний мінівен Wey Gaoshan від Great Wall Motor. Новинка оснащена гібридною установкою і пропонує розкішний інтер'єр. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Wey Gaoshan є найдовшим мінівеном у Китаї. Крім цього модель вирізняється стильним дизайном.

Спереду встановлені вузькі фари та масивна решітка радіатора з хромованим оздобленням. На бампері є кілька повітрозабірників.

Ззаду розташовані незвичайні вертикальні ліхтарі. Над ними розташована велика світлодіодна смуга.

Ззаду встановлено вертикальні ліхтарі Фото: Xchuxing

Габарити Wey Gaoshan:

довжина — 5045/5405 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1900 мм;

колісна база — 3085/3275 мм.

Wey Gaoshan доступний у версіях Noble, Flagship і Executive. Третя модифікація вирізняється подовженою колісною базою і більш розкішним салоном.

В інтер'єрі встановлено сім сидінь із функцією масажу та вентиляцією. Також всередині можна знайти комбінацію з двох великих дисплеїв, холодильник. Об'єм багажника становить 1725 літрів зі складеним третім рядом сидінь.

Мінівен отримав розкішний інтер'єр Фото: Xchuxing

Wey Gaoshan оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 340 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,7 секунди.

Мінівен отримав потрійну літієву акумуляторну батарею Svolt місткістю 37,96 кВт⋅год. Запас ходу на електротязі становить 175 км.

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Вартість Wey Gaoshan становить від 335 800 до 405 800 юанів (від 46 000 до 55 500 доларів). Перші поставки клієнтам почнуться в січні наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували перші фото нового електричного мінівена Li Auto Mega.