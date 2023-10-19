Китайці представили рекордно довгий мінівен з розкішним салоном за $46 000 (фото)
Wey Gaoshan доступний у трьох версіях і пропонує розкішний інтер'єр, а також 340-сильну гібридну установку. Мінівен може проїхати до 175 км на електротязі.
У Китаї надійшов у продаж гібридний мінівен Wey Gaoshan від Great Wall Motor. Новинка оснащена гібридною установкою і пропонує розкішний інтер'єр. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Wey Gaoshan є найдовшим мінівеном у Китаї. Крім цього модель вирізняється стильним дизайном.
Спереду встановлені вузькі фари та масивна решітка радіатора з хромованим оздобленням. На бампері є кілька повітрозабірників.
Ззаду розташовані незвичайні вертикальні ліхтарі. Над ними розташована велика світлодіодна смуга.
Габарити Wey Gaoshan:
- довжина — 5045/5405 мм;
- ширина — 1960 мм;
- висота — 1900 мм;
- колісна база — 3085/3275 мм.
Wey Gaoshan доступний у версіях Noble, Flagship і Executive. Третя модифікація вирізняється подовженою колісною базою і більш розкішним салоном.
В інтер'єрі встановлено сім сидінь із функцією масажу та вентиляцією. Також всередині можна знайти комбінацію з двох великих дисплеїв, холодильник. Об'єм багажника становить 1725 літрів зі складеним третім рядом сидінь.
Wey Gaoshan оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 340 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,7 секунди.
Мінівен отримав потрійну літієву акумуляторну батарею Svolt місткістю 37,96 кВт⋅год. Запас ходу на електротязі становить 175 км.Важливо
Вартість Wey Gaoshan становить від 335 800 до 405 800 юанів (від 46 000 до 55 500 доларів). Перші поставки клієнтам почнуться в січні наступного року.
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