На продаж виставили культовий фургон із фільму "Тупий та ще тупіший" (фото)

Цей фургон був виготовлений одним із фанатів комедії "Тупий та ще тупіший". Автомобіль схожий на собаку, а всередині з'явилися килимове оздоблення і пташина клітка.

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На аукціон Cars and Bids виставили репліку фургона з комедії "Тупий та ще тупіший" 1994 року. Автомобіль заснований на Ford E-150 1993 року випуску. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Фільм "Тупий та ще тупіший" майже одразу після виходу в прокат став культовим серед любителів комедій. У стрічці було показано незвичайний фургон у вигляді собаки, на якому їздив герой Джеффа Деніелса.

Для зйомок фільму використовували кілька фургонів. Проте цей екземпляр не з'являвся на екрані. Це якісна репліка від одного з фанатів.

На кузові з'явилося коричневе килимове покриття, які імітує шерсть, а також ніс і язик. Крім цього зовні є логотип вимеленої компанії Mutt Cutts, в якій за сюжетом фільму працював персонаж Гаррі Данн.

Ззаду з'явилися "лапи" і "хвіст" Фото: Cars and Bids

В інтер'єрі також відбулося безліч змін. Усередині з'явилися приладова панель з килимовим покриттям, пляшки для кетчупу і гірчиці та виготовлена на замовлення дерев'яна центральна консоль. Також є пташина клітка зі штучним мертвим птахом.

Інтер'єр фургона був сильно змінений Фото: Cars and Bids

Фургон має непоганий стан і не потребує ремонту. Його пробіг становить 143 875 км.

Під капотом розташований 4,9-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 145 к.с. і 265 Нм крутного моменту. Він працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач.

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Торги за цей незвичайний фургон закінчуються вже 27 жовтня. Наразі максимальна ставка за лот становить 23 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Ford Mustang 1967 року з тюнінгом з фільму "Потрійний форсаж: Токійський дрифт".