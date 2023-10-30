У стилі 60-х: заряджений седан Alfa Romeo отримав нестандартну ретроверсію (фото)

Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie натхненний однойменною моделлю 60-х років. Тюнери розробили нові кузовні панелі та збільшили потужність двигуна седана.

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Італійське тюнінг-ательє допрацювало заряджений седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Автомобіль отримав новий кузов у стилі культового спорткара 60-х років. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Alfa Romeo Giulia першого покоління випускалася з 1962 до 1978 року. Модель пропонувалася в кузовах хетчбек, седан, купе, родстер і універсал.

ErreErre Fuoriserie вирішили передати дух оригінальної моделі в сучасному седані. Майже кожна кузовна панель Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio була змінена.

Спереду з'явилися чотири круглі фари та нова решітка радіатора. Також на бампері розмістили кілька повітрозабірників.

Ззаду знаходяться чотири круглі ліхтарі та незвичайний спойлер. Вихлопні патрубки розташовані посередині.

Ззаду встановлено чотири круглі ліхтарі Фото: ErreErre Fuoriserie

Також в ErreErre Fuoriserie додали седану ширші крила. Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски в ретростилі.

В інтер'єрі з'явилося оздоблення з коричневої шкіри. Також присутні елементи зі світло-сірої алькантари.

В інтер'єрі використовується розкішне оздоблення Фото: ErreErre Fuoriserie Спереду встановлені спортивні сидіння Фото: ErreErre Fuoriserie

Під капотом встановлено 2,9-літровий турбований двигун V6 потужністю 562 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

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Загалом в ErreErre Fuoriserie планують випустити 33 таких авто. Ціни на модель ще не оголошені.

Раніше Фокус писав, що в Києві сфотографували кросовер Alfa Romeo Stelvio 2018 року в топовому виконанні Quadrifoglio.