В стиле 60-х: заряженный седан Alfa Romeo получил нестандартную ретро-версию (фото)

Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie вдохновлен одноименной моделью 60-х годов. Тюнеры разработали новые кузовные панели и увеличили мощность двигателя седана.

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Итальянское тюнинг-ателье доработала заряженный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Автомобиль получил новый кузов в стиле культового спорткара 60-х годов. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Alfa Romeo Giulia первого поколения выпускалась с 1962 до 1978 года. Модель предлагалась в кузовах хэтчбек, седан, купе, родстер и универсал.

ErreErre Fuoriserie решили передать дух оригинальной модели в современном седане. Почти каждая кузовная панель Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio была изменена.

Спереди появились четыре круглые фары и новая решетка радиатора. Также на бампере разместили несколько воздухозаборников.

Сзади находятся четыре круглых фонаря и необычный спойлер. Выхлопные патрубки расположены посередине.

Сзади установлены четыре круглых фонаря Фото: ErreErre Fuoriserie

Также в ErreErre Fuoriserie добавили седану более широкие крылья. Внешний вид дополняют новые колесные диски в ретро-стиле.

В интерьере появилась отделка из коричневой кожи. Также присутствуют элементы из светло-серой алькантары.

В интерьере используется роскошная отделка Фото: ErreErre Fuoriserie Спереди установлены спортивные сиденья Фото: ErreErre Fuoriserie

Под капотом установлен 2,9-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 562 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Всего в ErreErre Fuoriserie планируют выпустить 33 таких авто. Цены на модель еще не объявлены.

Ранее Фокус писал, что в Киеве сфотографировали кроссовер Alfa Romeo Stelvio 2018 года в топовом исполнении Quadrifoglio.