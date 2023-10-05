Много карбона и двигатель Ferrari: самые быстрые Alfa Romeo получили особую версию (фото)

Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition отличаются новыми деталями из карбона. Стоимость новинок составляет 84 875 и 92 275 долларов соответственно.

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Представлены обновленные Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio с пакетом Carbon Edition. Эта версия имеет несколько внешних и визуальных отличий от стандартных моделей. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Пакет Carbon Edition будет выпущен ограниченным тиражом по 130 экземпляров для каждой модели. В него входят решетки радиатора и корпуса боковых зеркал заднего вида из карбона, а также золотые тормозные суппорты и черные логотипы.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition получил 19-дюймовые легкосплавные колесные диски Фото: Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition получил 21-дюймовые легкосплавные колесные диски Фото: Alfa Romeo

Для Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition предложат 19-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета. Кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition получил 21-дюймовые колесные диски.

Оба автомобиля получат эксклюзивные спортивные сиденья из красной кожи. Также внутри появится больше элементов из карбона.

Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition оснащены 2,9-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 510 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-сутпенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды и развивать скорость до 307 км/ч. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition имеет такое же ускорение, но максимальная скорость достигает 283 км/ч.

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Стоимость Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition составляет 84 875 долларов. За Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition придется заплатить 92 275 долларов.

Ранее Фокус писал, что в интернет попали изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo.