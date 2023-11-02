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VIN-код автомобіля: що означають символи в номері транспортного засобу

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Фото: Wikipedia | Кожен символ у VIN-коді має своє значення

У VIN-коді міститься корисна інформація про транспортний засіб, включно з його ключовими характеристиками та роком виготовлення. При цьому існує безліч тонкощів.

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VIN-код авто дає змогу дізнатися безліч подробиць про автомобіль, включно з роком його випуску, а також заводом, на якому його було складено. Проте далеко не всі автомобілісти знають позначення символів, які він містить. Фокус розповість, як розшифрувати ідентифікаційний номер транспортного засобу.

Що таке VIN-код?

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До 1981 року не існувало єдиного стандарту VIN-кодів
Фото: Wikimedia Commons

VIN-код — це унікальний ідентифікаційний номер транспортного засобу, що складається з 17 символів. У ньому містяться дані про автомобіль, його характеристики та рік випуску.

VIN-код наноситься на нероз'ємних частинах кузова або шасі авто, а також на спеціальних номерних табличках. Тривалий час серед автовиробників використовували різні позначення, але в 1981 році було затверджено єдиний стандарт.

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З чого складається VIN-код?

VIN-код складається з 17 символів, кожен з яких має своє позначення. У ньому можна використовувати всі літери латинського алфавіту та арабські цифри, крім I, O і Q.

Вміст VIN-коду не може бути створено винятково з уподобань автовиробника. Для зручності використовуються певні позначення. Вони розділені на три групи:

  1. WMI — всесвітній індекс автовиробника.
  2. VDS — описова частина транспортного засобу.
  3. VIS — вказівна частина транспортного засобу.

WMI

WMI складається з трьох символів, які вказують на конкретного автовиробника. Перший знак позначає географічну зону виробництва авто, а другий — країну. Наприклад, якщо у VIN-коді першими літерами вказано JA-JT, то цей автомобіль виготовлено в Японії, а якщо Y6-Y0 — в Україні.

Африка:

  • AA-AH — ПАР;
  • AJ-AN — Кот-д'Івуар;
  • BA-BE — Ангола;
  • BF-BK — Кенія;
  • BL-BR — Танзанія;
  • CA-CE — Бенін;
  • CF-CK — Мадагаскар;
  • CL-CR — Туніс;
  • DA-DE — Єгипет;
  • DF-DK — Марокко;
  • DL-DR — Замбія;
  • EA-EE — Ефіопія;
  • EF-EK — Мозамбік;
  • FA-FE — Гана;
  • FF-FK — Нігерія.

Азія:

  • JA-JT — Японія;
  • KA-KE — Шрі-Ланка;
  • KF-KK — Ізраїль;
  • KL-KR — Південна Корея;
  • KS-K0 — Казахстан;
  • LA-L0 — Китай;
  • MA-ME — Індія;
  • MF-MK — Індонезія;
  • ML-MR — Таїланд;
  • MS-M0 — М'янма;
  • NA-NE — Іран;
  • NF-NK — Пакистан;
  • NL-NR — Туреччина;
  • PA-PE — Філіппіни;
  • PF-PK — Сінгапур;
  • PL-PR — Малайзія;
  • RA-RE — ОАЕ;
  • RF-RK — Тайвань;
  • RL-RR — В'єтнам;
  • RS-R0 — Саудівська Аравія.

Європа:

  • SA-SM — Велика Британія;
  • SN-ST — Східна Німеччина;
  • SU-SZ — Польща;
  • S1-S4 — Латвія;
  • TA-TH — Швейцарія;
  • TJ-TP — Чехія;
  • TR-TV — Угорщина;
  • TW-T1 — Португалія;
  • UH-UM — Данія;
  • UN-UT — Ірландія;
  • UU-UZ — Румунія;
  • U5-U7 — Словаччина;
  • VA-VE — Австрія;
  • VF-VR — Франція;
  • VS-VW — Іспанія;
  • VX-V2 — Сербія;
  • V3-V5 — Хорватія;
  • V6-V0 — Естонія;
  • WA-W0 — Німеччина;
  • XA-XE — Болгарія;
  • XF-XK — Греція;
  • XL-XR — Нідерланди;
  • XX-X2 — Люксембург;
  • X3-X0 — Росія;
  • YA-YE — Бельгія;
  • YF-YK — Фінляндія;
  • YL-YR — Мальта;
  • YS-YW — Швеція;
  • YX-Y2 — Норвегія;
  • Y3-Y5 — Білорусь;
  • Y6-Y0 — Україна;
  • ZA-ZR — Італія;
  • ZX-Z2 — Словенія;
  • Z3-Z5 — Литва;
  • Z6-Z0 — Росія.

Північна Америка:

  • 1A-10 — США;
  • 2A-20 — Канада;
  • 3A-3W — Мексика;
  • 3X-37 — Коста-Ріка;
  • 38-30 — Кайманові острови;
  • 4A-40 — США;
  • 5A-50 — США.

Океанія:

  • 6A-6W - Австралія;
  • 7A-7E — Нова Зеландія.

Південна Америка:

  • 8A-8E — Аргентина;
  • 8F-8K — Чилі;
  • 8L-8R — Еквадор;
  • 8S-8W — Перу;
  • 8X-82 — Венесуела;
  • 9A-9E — Бразилія;
  • 9F-9K — Колумбія;
  • 9L-9R — Парагвай;
  • 9S-9W — Уругвай;
  • 9X-92 — Тринідад і Тобаго;
  • 93-99 — Бразилія.

Третій символ позначає бренд авто. Наприклад, для моделей Honda використовується буква H, а у Skoda — M.

VDS

VDS складається з шести символів і містить інформацію, яка описує основні складові транспортного засобу. При цьому якщо деякі знаки не потрібні автовиробнику, але може використовувати будь-які доступні символи або цифри на свій розсуд. При цьому послідовність також визначаються виробником.

Зазвичай з 4-го по 8-й символи вказують на тип кузова, двигуна, привід і положення керма авто. Для автомобілів для ринків США та Китаю 9-й знак є засобом захисту від підробки VIN-коду.

VIS

VIS складається з восьми знаків. Останні чотири символи мають бути цифрами.

У VIN-коді 10-й символ часто вказує на модельний рік авто. При цьому не можна використовувати знаки U, Z і 0.

В 11-му символі міститься позначення заводу, на якому було зібрано транспортний засіб. Решта знаків вказують на серійний номер автомобіля і позначають послідовність виробництва моделі.

Як визначити підроблений VIN-код?

Викрадення авто Fullscreen
Викрадені автомобілі часто мають підроблений VIN-код
Фото: autoua.net

Попри появу безлічі сервісів з перевіркою транспортних засобів за VIN-кодом, зловмисники все ще займаються їх підробкою. Тому табличку з ідентифікаційним номером транспортного засобу слід оглядати уважно.

Найчастіше на підроблений VIN-код вказують сліди обробки або зварні шви на маркувальній панелі. Також ознакою "перебитого" номера може бути нечітке накреслення символів.

Автовиробники наносять таблички з VIN-кодом, в якому знаки мають однакову глибину і виконання. Якщо вони різняться, то найімовірніше перед вами підозріле авто.

Раніше Фокус повідомляв, що на прикордонному пункті "Краковець" прикордонники затримали старий Москвич-401 1955 року, який намагалися вивезти з України з порушеннями.