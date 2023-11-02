VIN-код автомобіля: що означають символи в номері транспортного засобу
У VIN-коді міститься корисна інформація про транспортний засіб, включно з його ключовими характеристиками та роком виготовлення. При цьому існує безліч тонкощів.
VIN-код авто дає змогу дізнатися безліч подробиць про автомобіль, включно з роком його випуску, а також заводом, на якому його було складено. Проте далеко не всі автомобілісти знають позначення символів, які він містить. Фокус розповість, як розшифрувати ідентифікаційний номер транспортного засобу.
Що таке VIN-код?
VIN-код — це унікальний ідентифікаційний номер транспортного засобу, що складається з 17 символів. У ньому містяться дані про автомобіль, його характеристики та рік випуску.
VIN-код наноситься на нероз'ємних частинах кузова або шасі авто, а також на спеціальних номерних табличках. Тривалий час серед автовиробників використовували різні позначення, але в 1981 році було затверджено єдиний стандарт.
З чого складається VIN-код?
VIN-код складається з 17 символів, кожен з яких має своє позначення. У ньому можна використовувати всі літери латинського алфавіту та арабські цифри, крім I, O і Q.
Вміст VIN-коду не може бути створено винятково з уподобань автовиробника. Для зручності використовуються певні позначення. Вони розділені на три групи:
- WMI — всесвітній індекс автовиробника.
- VDS — описова частина транспортного засобу.
- VIS — вказівна частина транспортного засобу.
WMI
WMI складається з трьох символів, які вказують на конкретного автовиробника. Перший знак позначає географічну зону виробництва авто, а другий — країну. Наприклад, якщо у VIN-коді першими літерами вказано JA-JT, то цей автомобіль виготовлено в Японії, а якщо Y6-Y0 — в Україні.
Африка:
- AA-AH — ПАР;
- AJ-AN — Кот-д'Івуар;
- BA-BE — Ангола;
- BF-BK — Кенія;
- BL-BR — Танзанія;
- CA-CE — Бенін;
- CF-CK — Мадагаскар;
- CL-CR — Туніс;
- DA-DE — Єгипет;
- DF-DK — Марокко;
- DL-DR — Замбія;
- EA-EE — Ефіопія;
- EF-EK — Мозамбік;
- FA-FE — Гана;
- FF-FK — Нігерія.
Азія:
- JA-JT — Японія;
- KA-KE — Шрі-Ланка;
- KF-KK — Ізраїль;
- KL-KR — Південна Корея;
- KS-K0 — Казахстан;
- LA-L0 — Китай;
- MA-ME — Індія;
- MF-MK — Індонезія;
- ML-MR — Таїланд;
- MS-M0 — М'янма;
- NA-NE — Іран;
- NF-NK — Пакистан;
- NL-NR — Туреччина;
- PA-PE — Філіппіни;
- PF-PK — Сінгапур;
- PL-PR — Малайзія;
- RA-RE — ОАЕ;
- RF-RK — Тайвань;
- RL-RR — В'єтнам;
- RS-R0 — Саудівська Аравія.
Європа:
- SA-SM — Велика Британія;
- SN-ST — Східна Німеччина;
- SU-SZ — Польща;
- S1-S4 — Латвія;
- TA-TH — Швейцарія;
- TJ-TP — Чехія;
- TR-TV — Угорщина;
- TW-T1 — Португалія;
- UH-UM — Данія;
- UN-UT — Ірландія;
- UU-UZ — Румунія;
- U5-U7 — Словаччина;
- VA-VE — Австрія;
- VF-VR — Франція;
- VS-VW — Іспанія;
- VX-V2 — Сербія;
- V3-V5 — Хорватія;
- V6-V0 — Естонія;
- WA-W0 — Німеччина;
- XA-XE — Болгарія;
- XF-XK — Греція;
- XL-XR — Нідерланди;
- XX-X2 — Люксембург;
- X3-X0 — Росія;
- YA-YE — Бельгія;
- YF-YK — Фінляндія;
- YL-YR — Мальта;
- YS-YW — Швеція;
- YX-Y2 — Норвегія;
- Y3-Y5 — Білорусь;
- Y6-Y0 — Україна;
- ZA-ZR — Італія;
- ZX-Z2 — Словенія;
- Z3-Z5 — Литва;
- Z6-Z0 — Росія.
Північна Америка:
- 1A-10 — США;
- 2A-20 — Канада;
- 3A-3W — Мексика;
- 3X-37 — Коста-Ріка;
- 38-30 — Кайманові острови;
- 4A-40 — США;
- 5A-50 — США.
Океанія:
- 6A-6W - Австралія;
- 7A-7E — Нова Зеландія.
Південна Америка:
- 8A-8E — Аргентина;
- 8F-8K — Чилі;
- 8L-8R — Еквадор;
- 8S-8W — Перу;
- 8X-82 — Венесуела;
- 9A-9E — Бразилія;
- 9F-9K — Колумбія;
- 9L-9R — Парагвай;
- 9S-9W — Уругвай;
- 9X-92 — Тринідад і Тобаго;
- 93-99 — Бразилія.
Третій символ позначає бренд авто. Наприклад, для моделей Honda використовується буква H, а у Skoda — M.
VDS
VDS складається з шести символів і містить інформацію, яка описує основні складові транспортного засобу. При цьому якщо деякі знаки не потрібні автовиробнику, але може використовувати будь-які доступні символи або цифри на свій розсуд. При цьому послідовність також визначаються виробником.
Зазвичай з 4-го по 8-й символи вказують на тип кузова, двигуна, привід і положення керма авто. Для автомобілів для ринків США та Китаю 9-й знак є засобом захисту від підробки VIN-коду.
VIS
VIS складається з восьми знаків. Останні чотири символи мають бути цифрами.
У VIN-коді 10-й символ часто вказує на модельний рік авто. При цьому не можна використовувати знаки U, Z і 0.
В 11-му символі міститься позначення заводу, на якому було зібрано транспортний засіб. Решта знаків вказують на серійний номер автомобіля і позначають послідовність виробництва моделі.
Як визначити підроблений VIN-код?
Попри появу безлічі сервісів з перевіркою транспортних засобів за VIN-кодом, зловмисники все ще займаються їх підробкою. Тому табличку з ідентифікаційним номером транспортного засобу слід оглядати уважно.
Найчастіше на підроблений VIN-код вказують сліди обробки або зварні шви на маркувальній панелі. Також ознакою "перебитого" номера може бути нечітке накреслення символів.
Автовиробники наносять таблички з VIN-кодом, в якому знаки мають однакову глибину і виконання. Якщо вони різняться, то найімовірніше перед вами підозріле авто.
Раніше Фокус повідомляв, що на прикордонному пункті "Краковець" прикордонники затримали старий Москвич-401 1955 року, який намагалися вивезти з України з порушеннями.