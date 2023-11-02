Toyota Land Cruiser 300 отримав незвичайну версію із захистом від куль (фото)

Пакет прихованої броні додає лише 350 кг до ваги рамного Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Позашляховик отримав нове балістичне скло та інші поліпшення.

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Південноафриканська компанія SVI Engineering представила пакет прихованої броні для Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Позашляховик здатний витримати влучання куль. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport отримав броню із захистом рівня B4. Вона здатна захистити водія і його пасажирів від пострілів із пістолетів калібром до .44 Magnum.

До списку поліпшень включено перекриття навколо всіх дверних замків. Лобове і заднє скло замінили на балістичне скло товщиною 0,8 дюйма.

Пакет поліпшень забезпечує круговий захист авто Фото: SVI Engineering

Броня складається зі склеєного кевлара для основних ділянок і броньованої сталі для вужчих і вразливих місць. У SVI Engineering заявили, що їхній пакет поліпшень забезпечує захист усього авто.

Усі модифікації важать лише 350 кг. Завдяки цьому позашляховику не потрібна модернізована підвіска або поліпшені гальма.

Пакет прихованої броні для Toyota Land Cruiser 300 GR Sport коштує 41 000 доларів. Для захисту за стандартом B6 доведеться заплатити 56 000 доларів.

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Toyota Land Cruiser 300 GR Sport оснащений 3,4-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 415 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Також на вибір доступний і 3,3-літровий 309-сильний турбодизель. Обидва мотори працюють у парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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