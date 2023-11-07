Оголошено фіналістів конкурсу "Всесвітній автомобіль року 2024"

До списку фіналістів увійшло безліч електромобілів європейського, китайського та японського виробництва. Усі кандидати також автоматично потрапляють у номінацію "Всесвітній автомобільний дизайн року".

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Журі оголосило фіналістів міжнародної премії World Car of the Year 2024 року. Загалом на найвищу престижну нагороду претендують 36 автомобілів. Про це повідомили на сайті конкурсу.

За звання "Всесвітнього автомобіля року 2024" можуть боротися тільки моделі, які виробляються в обсязі не менше 10 000 одиниць на рік. Також вони повинні мати ціну, нижчу за клас люкс.

Цього року до фіналу конкурсу увійшли одразу 15 автомобілів китайського виробництва. Серед них моделі BYD, GWM, Nio і Zeekr.

У списку потенційних переможців домінують електромобілі. Також до числа фіналістів увійшли як компактні міські моделі, так і великі електрокросовери.

Важливо

Експерти назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)

Фіналісти премії "Всесвітній автомобіль року 2024":

Abarth 500e

BYD Atto 3 / Yuan Plus

BYD Дельфін

BYD Seal / Atto 4

Chevrolet Trax

Citroen C3 Aircross (IND, LATAM)

Dorcen E20 / Elaris Dyo

Fisker Ocean

Ford Bronco

GWM Haval H6

GWM ORA 07 / Lightning Cat / Grand Cat

Honda e:Ny1 / e:NS1 / e:NP1

Hyundai Kona / Kona Electric

Hyundai Santa Fe

KG Mobility Torres / SsangYong Torres

Kia EV9

Lexus LBX

Maxus Mifa 9

Mazda CX-50

Mazda CX-90

MG One

Mitsubishi Outlander

NIO ET5

Omoda O5 / Chery Arizzo 5

Peugeot 408 / 408 X

Seres 5 / SF5

Subaru Crosstrek

Suzuki Fronx

Toyota Prius

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

WEY Coffee 02 / Latte 02

XPeng G9

XPeng P7

Zeekr 001

Zeekr X

Раніше Фокус розповів, що американські експерти назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року.