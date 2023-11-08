В Україні можуть ввести штрафи за фальсифікацію пробігу вживаного авто

Законопроєкт передбачає штраф за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу. Наразі ця ініціатива перебуває на розгляді Комітету.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який покликаний запобігти фальсифікації пробігу вживаних авто. За порушення буде передбачено штраф. Про це повідомили на офіційному порталі парламенту.

Законопроєкт №10216 від 06.11.2023 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу" може допомогти зменшити кількість недобросовісних продавців автомобілів з пробігом. Ініціатором став народний депутат IX скликання Артем Дмитрук.

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У записці до законопроєкту зазначено, що за фальсифікацію пробігу автомобіля з метою продажу третім особам буде передбачено штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі цю ініціативу направлено на розгляд Комітету.

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