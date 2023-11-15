Більше ніяких іномарок: у Росії почали блокувати нелегально ввезені авто

Під час підключення діагностичного обладнання в іномарок спрацьовують системи проти викраження. Вони блокують авто й сильно ускладнюють його експлуатацію.

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Попри санкції, у Росію продовжують нелегально імпортувати іномарки. Тепер виробники почали блокувати такі автомобілі. Про це повідомили на сайті The Moscow Times.

Численні санкції та відхід багатьох світових автовиробників із ринку РФ спонукали росіян зайнятися паралельним імпортом іномарок. Ця схема давала змогу ввозити в Росію нові автомобілі, які призначалися для інших країн.

Тепер такі авто блокуються під час обслуговування в несертифікованих сервісних центрах. Проблема вже торкнулася багатьох моделей BMW, Mercedes і Renault.

У деяких автомобілів під час підключення діагностичного обладнання спрацьовують системи проти викрадення. Водночас підтримку програмного забезпечення для імпортних авто в Росії припинено.

Ще одна проблема для росіян полягає в тому, що вони більше не можуть зробити дублікат ключа й дізнатися історію техобслуговування свого транспортного засобу. Ця проблема зустрічається на автомобілях Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Kia та Hyundai.

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Найчастіше блокування зачіпає преміальні моделі. У 2022 році в РФ імпортували близько 60 тисяч таких авто.

Раніше Фокус розповів, що США ввели нові санкції проти російської автомобільної промисловості.