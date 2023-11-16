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Авто

Експерти назвали електромобілі з найшвидшою зарядкою (фото)

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Фото: Getty Images | Сучасні електромобілі заряджаються набагато швидше за старі моделі

Експерти назвали електромобілі, власникам яких не доводиться чекати кілька годин, поки їхнє авто зарядиться. До рейтингу увійшли 43 сучасні моделі.

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Американські експерти назвали сучасні електромобілі з найшвидшою зарядкою. Вони проаналізували дані про 43 популярні електричні моделі. Рейтинг опублікували на сайті Edmunds.

Швидкість зарядки є одним із важливих факторів при виборі нового електромобіля. На відміну від старих моделей, сучасні авто необов'язково заряджати цілу ніч. Вони підтримують швидку зарядку, яка дає змогу поповнити запас батареї всього за кілька десятків хвилин.

Деякі моделі здатні заряджатися від станцій потужністю від 300 кВт. Проте час очікування зарядки також залежить і від місткості акумуляторної батареї.

Для підрахунку експерти ділили середню потужність зарядки на показник споживання. Результат множили на 100, отримавши одиницю миль/год.

Hyundai Ioniq 6 Fullscreen
Hyundai Ioniq 6 підтримує швидку зарядку потужністю до 233 кВт
Фото: Hyundai

Електромобілі з найшвидшою зарядкою:

  1. Hyundai Ioniq 6 Limited RWD
  2. Kia EV6 Wind RWD
  3. Hyundai Ioniq 6 Limited AWD
  4. Porsche Taycan 4S
  5. Kia EV6 GT Line
  6. Hyundai Ioniq 5 dual motor
  7. Mercedes-Benz EQS 450+
  8. Genesis G80 EV
  9. Porsche Taycan GTS
  10. Tesla Model 3 Long Range
  11. Porsche Taycan 4S Cross Turismo
  12. Kia EV6 GT
  13. Kia EV9 GT-Line AWD
  14. Tesla Model Y Long Range
  15. Mercedes-Benz EQS 580 4matic
  16. Tesla Model S Plaid
  17. Mercedes-Benz EQE SUV 350+
  18. Lucid Air Grand Touring
  19. Mercedes-Benz EQS SUV 450+
  20. BMW i5 eDrive40
  21. Tesla Model Y Performance
  22. BMW iX xDrive50
  23. Mercedes-Benz EQE 350 4Matic
  24. Mercedes-Benz AMG EQS 53 4matic
  25. Mercedes-Benz AMG EQE
  26. BMW i4 eDrive40 Gran Coupe
  27. Volkswagen ID.4 Pro
  28. BMW iX M60
  29. Polestar 2 Long Range Single Motor
  30. Volkswagen ID.4 Pro S dual motor
  31. Polestar 2 Long Range Dual Motor
  32. BMW i4 M50
  33. Ford Mustang Mach-E CA Route 1
  34. Ford F-150 Lightning Lariat Ext Range
  35. Ford Mustang Mach-E Premium Ext Range RWD
  36. Ford F-150 Lightning Platinum
  37. Rivian R1T Launch Edition
  38. Rivian R1T Launch Edition
  39. Rivian R1S Launch Edition
  40. Ford Mustang Mach-E Premium AWD
  41. Ford Mustang Mach-E GT Performance
  42. Chevrolet Bolt
  43. Chevrolet Bolt EUV Premier
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Hyundai Ioniq 6 Limited RWD має найшвидшу зарядку серед сучасних електромобілів. Запас ходу моделі становить 495 км на одному заряді.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія WiTricity представила бездротову зарядку для електромобілів.