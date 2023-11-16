Експерти назвали електромобілі з найшвидшою зарядкою (фото)

Експерти назвали електромобілі, власникам яких не доводиться чекати кілька годин, поки їхнє авто зарядиться. До рейтингу увійшли 43 сучасні моделі.

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Американські експерти назвали сучасні електромобілі з найшвидшою зарядкою. Вони проаналізували дані про 43 популярні електричні моделі. Рейтинг опублікували на сайті Edmunds.

Швидкість зарядки є одним із важливих факторів при виборі нового електромобіля. На відміну від старих моделей, сучасні авто необов'язково заряджати цілу ніч. Вони підтримують швидку зарядку, яка дає змогу поповнити запас батареї всього за кілька десятків хвилин.

Деякі моделі здатні заряджатися від станцій потужністю від 300 кВт. Проте час очікування зарядки також залежить і від місткості акумуляторної батареї.

Для підрахунку експерти ділили середню потужність зарядки на показник споживання. Результат множили на 100, отримавши одиницю миль/год.

Hyundai Ioniq 6 підтримує швидку зарядку потужністю до 233 кВт Фото: Hyundai

Електромобілі з найшвидшою зарядкою:

Hyundai Ioniq 6 Limited RWD Kia EV6 Wind RWD Hyundai Ioniq 6 Limited AWD Porsche Taycan 4S Kia EV6 GT Line Hyundai Ioniq 5 dual motor Mercedes-Benz EQS 450+ Genesis G80 EV Porsche Taycan GTS Tesla Model 3 Long Range Porsche Taycan 4S Cross Turismo Kia EV6 GT Kia EV9 GT-Line AWD Tesla Model Y Long Range Mercedes-Benz EQS 580 4matic Tesla Model S Plaid Mercedes-Benz EQE SUV 350+ Lucid Air Grand Touring Mercedes-Benz EQS SUV 450+ BMW i5 eDrive40 Tesla Model Y Performance BMW iX xDrive50 Mercedes-Benz EQE 350 4Matic Mercedes-Benz AMG EQS 53 4matic Mercedes-Benz AMG EQE BMW i4 eDrive40 Gran Coupe Volkswagen ID.4 Pro BMW iX M60 Polestar 2 Long Range Single Motor Volkswagen ID.4 Pro S dual motor Polestar 2 Long Range Dual Motor BMW i4 M50 Ford Mustang Mach-E CA Route 1 Ford F-150 Lightning Lariat Ext Range Ford Mustang Mach-E Premium Ext Range RWD Ford F-150 Lightning Platinum Rivian R1T Launch Edition Rivian R1T Launch Edition Rivian R1S Launch Edition Ford Mustang Mach-E Premium AWD Ford Mustang Mach-E GT Performance Chevrolet Bolt Chevrolet Bolt EUV Premier

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