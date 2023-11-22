Виходила з 1977 року: найзнаменитішу автомобільну телепередачу у світі зняли з ефіру

Автомобільне телешоу Top Gear виходило на BBC з 1977 року. Особливо успішною передача стала у 2000-х із ведучими Джеремі Кларксоном, Річардом Гаммондом і Джеймсом Меєм.

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Культове шоу Top Gear не з'явиться в ефірі найближчим часом. Корпорація ВВС відмовилася від зйомок найвідомішої у світі телепередачі про автомобілі. Про це повідомляється на Top Gear.

"Ми домовилися з BBC Content, що, з огляду на виняткові обставини, в доступному для огляду майбутньому ми призупинимо виробництво шоу Top Gear", — йдеться в заяві BBC.

Новий сезон Top Gear не з'явиться. Разом з тим, журнал і сайт Top Gear закриті не будуть і продовжать свою роботу в звичайному режимі.

Успішною передачу зробили Джеремі Кларксон, Річард Гаммонд і Джеймс Мей Фото: BBC

Тими самими "винятковими обставинами" є травма одного з ведучих Top Gear Ендрю "Фредді" Флінтоффа, отримана під час зйомок передачі в грудні 2022 року на автодромі в графстві Суррей.

Флінтофф перекинувся в авто, зламав ребра і травмував обличчя. ВВС довелося виплатити ведучому компенсацію в розмірі 9 мільйонів фунтів стерлінгів ($10,5 млн).

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Автомобільне телешоу Top Gear виходило на ВВС з 1977 року. Спочатку його позиціонували як серйозну передачу про авто, але з 2001 року вона змінила формат і стала більш розважальною.

Саме у 2000-ті роки шоу Top Gear домоглося найвищих рейтингів у своїй історії і стало найпопулярнішою автомобільною передачею у світі. Успіх пов'язують із тріо ведучих — Джеремі Кларксоном, Річардом Гаммондом і Джеймсом Меєм.

Утім, навіть після того, як вони пішли після конфлікту Кларксона з продюсером у 2015 році, передача залишалася доволі рейтинговою, навіть незважаючи на часту зміну ведучих. Останні епізоди 2022 року дивилися в середньому по 4,5 млн глядачів.

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